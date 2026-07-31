Obligan al Sergas a financiar una silla eléctrica a una menor, al considerar discriminatorio el criterio del Sistema Nacional de Salud

Foto de archivo de una mujer subiendo una rampa en Vigo en silla de ruedas M.MORALEJO

La orden SCB/45/2019, del 22 de enero, regula las condiciones para financiar sillas de ruedas motorizadas a los pacientes. Y uno de los tres requisitos es tener, «suficiente capacidad visual, mental y de control que permita a la persona el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y la de otras», es decir, poder usarla sin necesidad de una tercera persona. Este es el argumento por el que la comisión central del Sergas denegó la financiación de una silla de ruedas eléctrica a una menor de Ourense, con una discapacidad reconocida por la Xunta del 95 % y un grado III de dependencia.

Los progenitores solicitaron el dispositivo ya que la silla manual resultaba inadecuada tanto por el peso conjunto (80 kilos) como por las condiciones del terreno rural. Así lo recomendó en un informe un centro privado, «a fin de permitir el desplazamiento seguro de la menor y su integración en las actividades terapéuticas y educativas». El servicio de rehabilitación del hospital Cristal Piñor de Ourense solicitó el dispositivo pero el Sergas lo denegó.

Los progenitores demandaron al Servizo Galego de Saúde a través del despacho de abogados de Eugenio Moure y, en una sentencia de hace unos días, un juzgado de lo social de Ourense estima el derecho de la menor a contar con esta silla para propulsión por tercera persona. Aunque cabe recurso ante el TSXG, lo destacado de este fallo es que la magistrada entiende que la denegación de la silla «es de todo punto discriminatoria».

Pese a quedar claro lo que recoge la orden del 2019 y a que la menor no puede manejar por sí misma la silla eléctrica, la ley 15/2022 reconoce el derecho de toda personal a la igualdad de trato y no discriminación. La no financiación de este dispositivo eléctrico, entiende la magistrada, genera un grave perjuicio a los padres ya que a medida que la menor cumple años el desplazamiento con una silla tradicional resulta cada vez más gravoso. Además, recuerda, el Supremo ya abogó por una interpretación «no rigorista» de la cartera común de servicios de prestaciones ortoprotésicas. El fallo, por lo tanto, pese a no ser firme de momento, es importante en cuanto a precedente para casos similares, en donde el afectado necesite de una tercera persona.