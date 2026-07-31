El monasterio budista de Galicia culmina la restauración tras ser arrasado por el fuego

1/14 El lama, en el centro, corta la cinta para reinaugurar el monasterio Miguel Villar 2/14 El lama corta la cinta para reinaugurar el monasterio Miguel Villar 3/14 Ceremonia de reinauguración del monasterio budista de San Amaro Miguel Villar 4/14 La monja ourensana Tenzing Ngeyung en su intervención Miguel Villar 5/14 En primera fila, la corporación municipal de San Amaro Miguel Villar 6/14 Asistentes a la ceremonia de reinauguración Miguel Villar 7/14 Interior del monasterio Miguel Villar 8/14 Los asistentes al acto ven el nuevo aspecto del monasterio Miguel Villar 9/14 El monasterio rehabilitado Miguel Villar 10/14 Edificio del monasterio rehabilitado Miguel Villar 11/14 Acto de inauguración del monasterio budista de San Amaro Miguel Villar 12/14 Zona de acampada Miguel Villar 13/14 Construyeron una nueva cafetería Miguel Villar 14/14 Una de las calles del recinto Miguel Villar

En el monasterio budista de San Amaro, en Ourense, no queda ni un rastro de la devastación que sufrió en el incendio del 2024. Parece que el fuego no arrasó el templo Chu Sup Tsang. Ese «milagro» es posible gracias al trabajo de día y noche de las monjas que no se movieron del complejo y a las aportaciones de cientos de discípulos del lama tibetano Gueshe Tenzing Tamding. Dos años y cinco meses después, tras una restauración de 700.000 euros, el único monasterio budista de Galicia volvió a abrir este viernes para anunciar oficialmente que ha recuperado la actividad. Seguidores e interesados de todo el mundo acudieron a ver el nuevo aspecto del lugar. «Debemos haberlo hecho muy bien en otras vidas para poder disfrutar aquí de este monasterio», declaró la monja ourensana Tenzing Ngeyung.

Unos altos postes cubiertos de coloridas telas cambian el aspecto de la aldea de Ventoselo. Las monjas y los lamas que residen en el monasterio, más los miembros de la Fundación Chu Sup Tsang, engalanaron el recinto para celebrar su nueva vida. Era un momento muy esperado para personas esparcidas por todo el mundo que siguen las enseñanzas de Gueshe Tenzing Tamding. Cuando sucedió el incendio, el lama estaba en un retiro de cinco años y no regresó a San Amaro hasta hace unos meses. En el amplio bosque que rodea las instalaciones budistas, pernoctaron decenas de personas en tiendas de campaña para asistir al acto. En las renovadas entradas del monasterio, los zapateros ya estaban a rebosar de calzado —se debe entrar descalzo— de visitantes y discípulos que vuelven a disfrutar de lugar.

El monasterio mantiene la misma distribución que antes del incendio, con mejoras a nivel estructural y más luz. En la planta de arriba están las habitaciones colectivas y de los lamas y en la inferior, las estancias de las monjas, el comedor y la sala de estudio y la cocina. Próxima al edificio principal, la fundación construyó una nueva cafetería con terraza. Lo que siguió intacto fue el inmueble de la sala de meditación, distanciado del monasterio, donde este viernes se celebró el acto. El lama y los monjes del templo encabezaron la ceremonia ante decenas de asistentes. Acudieron seguidores de diferentes países de Asia, Europa, varios puntos de España o Galicia. «Ya había estado en cursos en este monasterio, cuando me enteré del incendio fue muy fuerte, colaboré para la reconstrucción y no podía perderme este día», contaba un discípulo de Ferrol.

Antiguos secretarios de la fundación recordaron la historia del templo y la de su lama. El monasterio fue reformado en el 2009 después de que Ghese Tenzin sintiera la paz y armonía necesaria para saber que era el lugar adecuado. Desde entonces se convirtió en un punto de referencia de profundas enseñanzas budistas. Cada uno de los monjes que reside en el templo contó —en español, inglés o tibetano— brevemente el recorrido personal que los llevó hasta San Amaro. A algunos desde China y, a otros, desde mucho más cerca. La ourensana Tenzing Ngeyung se ordenó hace unos diez años dejando atrás un trabajo de funcionaria en el Concello. Encontró las respuestas que llevaba buscando toda su vida. «Es un privilegio que Ghese Tenzin haya elegido este lugar para desarrollar el proyecto, es una joya en medio de este mundo con tanto ruido y tanta desorientación», opinó. Valoró el alto nivel de cursos y docencia que se imparte en Ventoselo.

La importancia del monasterio se demostró con la implicación de sus seguidores en la reconstrucción. «Gracias a mucha gente de muchísimos países se ha logrado recuperar esto, más una parte asumida por el seguro, pero más de la mitad han sido pequeñas y grandes donaciones», explicó la monja. Incluye no solo a budistas sino también simpatizantes o personas que amparan la existencia de un centro así en Galicia. De hecho, hasta la inauguración se acercaron curiosos que querían conocer el recinto.

Al terminar la ceremonia, cinco religiosos cortaron la cinta simbólica del renovado monasterio mientras oraban y abrieron las puertas para que todos los asistentes viesen el resultado final. Más allá de la felicidad y la emoción, la comunidad budista destaca que lo importante es poder recuperar la actividad. «Ghese Tenzin siempre quiso construir aquí un lugar abierto a todo el mundo que tenga curiosidad o quiera profundizar en el budismo», defendió otra de las monjas, de A Coruña.