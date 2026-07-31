Contas alerta de importantes carencias en el control financiero de los concellos

Imagen de archivo de funcionarios del Concello de Teo. El plan también incluye la adaptación de los ayuntamientos a la nueva realidad de la IA PACO RODRÍGUEZ

Las entidades locales gallegas han mejorado en los últimos años el cumplimiento de sus obligaciones de remisión de información al Consello de Contas, especialmente en materia de contratación y convenios. Sin embargo, el organismo fiscalizador concluye que esa evolución positiva convive con importantes debilidades en el funcionamiento del control interno, que afectan a la capacidad de prevención de irregularidades y a la calidad de la gestión económico-financiera de numerosas administraciones locales.

Uno de los principales datos positivos del informe es la evolución de la rendición de la relación anual de contratos. La tasa de entidades que remitieron esta información pasó del 72,8 % en 2021 al 78,1 % en el 2023, con 23 entidades más cumpliendo esta obligación. No obstante, el Consello de Contas matiza que el cumplimiento sigue siendo insuficiente, porque menos de la mitad de quienes presentan la documentación lo hacen dentro del plazo legal: en el 2023, únicamente el 48,8 % remitió la información antes del 28 de febrero.

La situación es desigual según el tipo y el tamaño de las entidades. El informe destaca que determinados colectivos presentan niveles especialmente bajos de cumplimiento, entre ellos numerosas mancomunidades y entidades locales menores. También llama la atención sobre el comportamiento de algunos municipios de tamaño medio y sobre la ausencia de remisión de información por parte de varias entidades con un volumen de actividad relevante, lo que limita la información disponible para el control externo.

Donde el diagnóstico resulta más crítico es en el sistema de control interno. El Consello de Contas considera que existen deficiencias estructurales generalizadas. Según el informe, el 78 % de las entidades declara disponer de medios personales y materiales insuficientes para ejercer adecuadamente las funciones de intervención, mientras que un 37 % de los puestos de intervención continúa cubierto mediante fórmulas no definitivas, circunstancia que, a juicio del órgano fiscalizador, dificulta el ejercicio estable y eficaz del control.

Especial preocupación suscita la planificación del control financiero. El informe señala que el 82,4 % de las entidades carece de un Plan Anual de Control Financiero, instrumento previsto en la normativa para organizar las actuaciones de control. Además, la auditoría pública sigue siendo residual, ya que únicamente la realiza alrededor del 8 % de las entidades analizadas. El Consello también observa que prácticamente no existen planes de acción para corregir las incidencias detectadas por los órganos de intervención.

El trabajo incorpora además un análisis del grado de madurez de los sistemas de control interno de las entidades locales, elaborado a partir de indicadores como la planificación, la suficiencia de medios, el desarrollo del control financiero o la existencia de reparos y expedientes tramitados sin fiscalización previa.

El informe se apoya fundamentalmente en la información declarada a través de las plataformas oficiales de rendición de cuentas. Durante la tramitación se recibieron alegaciones de diversas administraciones —entre ellas la Deputación de A Coruña y varios ayuntamientos. Las más extensas fueron las del Concello de Oleiros, cuyo interventor cuestionó el concepto de «madurez del control interno», puesto que carece de definición normativa y discrepa del tratamiento otorgado a determinados indicadores utilizados.