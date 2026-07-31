La comunidad gallega en Newark: «Somos todos unha gran familia ao estar fóra»
NEWARK / LA VOZ
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El Centro Orensano reúne a varias generaciones de gallegos que emigraron a Nueva Jersey en los años ochenta: un espacio en el que la diáspora mantiene viva la conexión con Galicia01 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Muy cerca de la estación de tren, la Newark Penn Station, a cinco minutos caminando, se asentó la comunidad gallega en los años ochenta. La más numerosa en Estados Unidos. Allí llegaron miles de emigrantes