La comunidad gallega en Newark: «Somos todos unha gran familia ao estar fóra»

Los gallegos Juan Lledo, Miguel González, Olga Sousa, Antonio Presedo, Juan González, Sonia Valado y Javier Abeijón, frente al Centro Orensano de Newark.

Muy cerca de la estación de tren, la Newark Penn Station, a cinco minutos caminando, se asentó la comunidad gallega en los años ochenta. La más numerosa en Estados Unidos. Allí llegaron miles de emigrantes