La comunidad gallega en Newark: «Somos todos unha gran familia ao estar fóra»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez NEWARK / LA VOZ

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Los gallegos Juan Lledo, Miguel González, Olga Sousa, Antonio Presedo, Juan González, Sonia Valado y Javier Abeijón, frente al Centro Orensano de Newark.
Los gallegos Juan Lledo, Miguel González, Olga Sousa, Antonio Presedo, Juan González, Sonia Valado y Javier Abeijón, frente al Centro Orensano de Newark.

El Centro Orensano reúne a varias generaciones de gallegos que emigraron a Nueva Jersey en los años ochenta: un espacio en el que la diáspora mantiene viva la conexión con Galicia

01 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Muy cerca de la estación de tren, la Newark Penn Station, a cinco minutos caminando, se asentó la comunidad gallega en los años ochenta. La más numerosa en Estados Unidos. Allí llegaron miles de emigrantes

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