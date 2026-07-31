Autorizan el grado de Enfermería y dos nuevos másters en la universidad de Abanca

Miguel Ángel Escotet, rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), y Juan Abarca, presidente de HM Hospitales en una rueda de prensa (foto de archivo) Ángel Manso

El Consello de Universidades ha autorizado a la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) a impartir el grado de Enfermería y los másters de Psicología General Sanitaria y de Ciberseguridad tras una reunión entre la Administración gallega, el rector de la institución educativa, Miguel Ángel Escotet, y su secretario general, Pedro Otero.

La universidad privada promovida por Abanca y Afundación ha comunicado en una nota de prensa que eligieron Enfermería como grado de ampliación por la demanda entre los estudiantes gallegos, ya que ha registrado 180 solicitudes para las 80 plazas que ofrecen, y informaron de que estará impulsado junto a HM Hospitales.

Este nuevo grado, que se integrará en la Facultad de CIencia, Tecnología y Gestión de la Salud, combinará la docencia en el centro, la investigación y la práctica asistencial en los hospitales HM de Santiago y A Coruña. Además, avanzaron que tienen intenciones de incorporar grados como Biomedicina o Fitoterapia, los cuales ya están en proceso de verificación, a la facultad que dirigirá la doctora María Castillo Rama a partir del curso que viene.

Dos nuevos másters

A esta ampliación se suman las incorporaciones de los másters en Ciberseguridad y en Psicología General Sanitaria. El primero de ellos, que ya está integrado en el listado oficial del programa CyberHEAD de Enisa (la Agencia Europea de Ciberseguridad), tiene la intención de dar formación en las especialidades de protección de datos, gestión de riesgos y respuesta ante incidentes.

Por su parte, el posgrado sanitario tiene carácter habilitante para capacitar a los graduados en Psicología para el ejercicio profesional. En ambos casos, los procesos de admisión siguen abiertos, aunque se cerrará próximamente.

Asimismo, desde la UIE anunciaron la ampliación de su campus de A Coruña con un edificio de cerca de 1.500 metros cuadrados con el que confían en confirmar «la solidez del proyecto académico de la universidad en Galicia y su compromiso con una formación de calidad».