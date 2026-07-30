El Parlamento aprueba el techo de gasto récord de 15.022 millones que permitirá a la Xunta avanzar en los presupuestos

PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno gallego tiene ya despejado el camino para avanzar en la tramitación de las cuentas autonómicas del próximo año tras aprobarse este jueves en el Parlamento, durante la celebración de un pleno extraordinario, el límite de gasto no financiero del 2027. Un techo que ascenderá a 15.022 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha. Este trámite, indispensable para el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuestos, ha contado con el respaldo del grupo mayoritario de la Cámara, el PP, y con el rechazo de socialistas, nacionalistas y el grupo mixto. El blindaje de los servicios públicos, la transformación del modelo productivo y el impulso a la vivienda y el Xacobeo son los grandes retos de las cuentas públicas de Galicia para el próximo año.

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, destacó que, en un escenario de inestabilidad e incertidumbre internacional y con un contexto estatal convulso, Galicia hace gala de unas bases sólidas, por lo que el crecimiento del 2026 se revisa al alza, hasta situarse en el 2,1 %, dos décimas por encima de la media española. En el 2027, la economía crecería, según las previsiones de la Xunta, un 1,9 %. El techo de gasto de la comunidad, según explicó el responsable de las arcas autonómicas, crece el 5,5 % respecto a este año, lo que se traduce en 782 millones de euros más en los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio. Un crecimiento que, explicó Corgos, se produce a pesar del final del mecanismo de apoyo financiero que la Unión Europea introdujo para contrarrestar la pandemia y que se cubrirá con fondos ordinarios. «A xestión responsable permite encadenar sete anos de crecemento consecutivos», sostuvo Corgos.

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntó al PP por qué persevera en el rechazo a la condonación de más de cuatro mil millones de euros de deuda para Galicia y acusó a la Xunta de carecer de una propuesta concreta de financiación autonómica. «Eu podo entender que non compartan o modelo do Ministerio de Hacienda, pero non que non se senten a falar co Goberno», sostuvo el líder socialista, quien consideró que el pueblo gallego merece una explicación sobre cuál es la postura de la Xunta.

La portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, Ana Pontón, acusó a la Xunta de vivir instalada en el «triunfalismo». «Señor Corgos, que ben vive vostede na burbulla de San Caetano, porque o certo é que o seu discurso de bo xestor esta moi lonxe da realidade da xente, unha realidade que vostedes tentan tapar con toneladas de propaganda», dijo Pontón, quien dibujó una Galicia en la que empeora la atención sanitaria, el acceso a la vivienda y donde vive cada vez más gente en riesgo de pobreza. «De ese aumento de gasto? Canto vai ir en pago de débeda, canto en pagar intereses... Estou convencida de que vai ser a terceira partida de gasto, mentres o mansiño de Génova, o señor Rueda, se nega a aceptar a condonación da débeda», sostuvo la portavoz nacionalista.

Diputación Permanente

Antes de la celebración del pleno, la Diputación Permanente del Parlamento gallego rechazó, con los votos del PPdeG, la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, solicitada por el BNG y apoyada por el resto de grupos para dar cuenta de la postura que la comunidad autónoma defenderá sobre financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La diputada del BNG, Noa Presas, emplazó al PPdeG a reconsiderar su negativa y criticó que la Xunta y el partido que la sustenta no tengan una postura sobre financiación, más allá de la negativa al modelo presentado. El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, sostuvo que tanto el conselleiro de Facenda como el propio presidente gallego han mostrado en diversas ocasiones su rechazo al modelo de financiación presentado por «inxusto, arbitrario e insolidario». Y avanzó que, pese al aplazamiento de la reunión del CPFF para septiembre, la Xunta seguirá manteniendo ese rechazo si la propuesta no cambia sustancialmente. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió la necesidad de que Rueda comparezca para hablar sobre financiación porque es una petición que su partido lleva haciendo desde al menos hace un año.