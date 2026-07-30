Hasta 300 multas al día: Oporto aplica mano dura para corregir sus problemas de tráfico

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

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Un coche mal aparcado frena la marcha del tranvía en Oporto
Un coche mal aparcado frena la marcha del tranvía en Oporto

El ayuntamiento ya recaudó 1,3 millones en los primeros cinco meses de este año, frente a los 375.000 del 2024

31 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Conducir por las calles y circunvalaciones de Oporto es una prueba de hierro para cualquier conductor: la velocidad e intimidación cuando el tráfico fluye y la prueba de obstáculos en las calles congestionadas, con coches

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