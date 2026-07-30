Hasta 300 multas al día: Oporto aplica mano dura para corregir sus problemas de tráfico
OPORTO / E. LA VOZ
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El ayuntamiento ya recaudó 1,3 millones en los primeros cinco meses de este año, frente a los 375.000 del 202431 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Conducir por las calles y circunvalaciones de Oporto es una prueba de hierro para cualquier conductor: la velocidad e intimidación cuando el tráfico fluye y la prueba de obstáculos en las calles congestionadas, con coches