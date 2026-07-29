La Xunta alega contra el nuevo mapa concesional de autobuses y dice que reduce un 32 % las rutas con parada en Galicia

Estación de autobuses de Lugo Laura Leiras

No convenció el mapa estatal de nuevas rutas de autobús que el Gobierno presentó en junio del 2022 y que tuvo que retirar ante la presión de las comunidades autónomas. Y no convence al Gobierno gallego la alternativa que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene ahora en información pública. La Xunta ha presentado sus alegaciones a los anteproyectos de los cinco corredores de servicio público de transporte regular de viajeros que afectan a Galicia, solicitando recuperar todos los servicios existentes y, además, reforzar las conexiones con Madrid, Salamanca y el norte peninsular.

El nuevo mapa sigue contemplando la concesión de cinco corredores estatales con salida o destino en la comunidad: el Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona, el Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona, el A Coruña-Salamanca-Sevilla, el San Sebastián-Pontevedra y el Madrid-Salamanca-Pontevedra. Pero aunque se mantiene este número, la Dirección Xeral de Mobilidade asegura que las rutas con parada en Galicia se reducen en un tercio, pasando de 44 a 30.

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Además, estiman que treinta municipios gallegos dejarían de tener parada fija y pasarían a contar con un sistema de prestación de parada bajo demanda. Solo las siete ciudades y los concellos de Becerreá, Betanzos, Guitiriz, Ribadeo, Verín y Vilalba mantendrían apeadero fijo en todos los corredores en los que participan. Para el Gobierno gallego, los planes del Ejecutivo central priorizan la conexión entre los grandes núcleos de población y los principales nodos de transporte, pero perjudicando la cohesión territorial y el mantenimiento de servicios que resultan básicos para las zonas interiores y rurales de Galicia.

Entre las supresiones más preocupantes para la Xunta figuran las rutas rápidas Ourense-Barcelona y Ourense-Bilbao; la rápida entre A Coruña y Madrid; la línea Vigo-Pamplona; la conexión Pontevedra-Salou; la conexión Santiago-Barcelona con paso por Lalín, Monforte y O Barco; o el trecho Salamanca-Algeciras de la ruta entre Ferrol y Salamanca (dejando a la ciudad departamental y a Lugo sin conexión directa con ese itinerario); además de la pérdida de servicios derivada de la unificación de las rutas Ribadeo-Madrid y Luarca-Lugo.

Según los cálculos del Ejecutivo gallego, el nuevo modelo supondría suprimir 4.542 circulaciones al año y perder cerca de 2,94 millones de kilómetros recorridos.

Refuerzo de las conexiones

Así las cosas, Mobilidade ha presentado alegaciones a los cinco corredores. En ellas, además de demandar el mantenimiento de todos los servicios que existen actualmente, también reclaman una refuerzo de ciertas conexiones. En concreto, mejorar el enlace de Galicia con Madrid, con Salamanca y con la zona norte peninsular, estableciendo al menos un servicio diario de ida y vuelta durante todo el año.

También solicita que se mejore la conexión de la comunidad con las universidades de referencia para Galicia como las de León, Oviedo, Santander, Valladolid y Salamanca, especialmente durante los fines de semana para facilitar el desplazamiento de los estudiantes.

Las alegaciones incluyen peticiones como tener en cuenta las circunstancias geográficas y de población de Galicia, que se garanticen las conexiones en las zonas rurales, la restitución de las paradas fijas en todos los municipios e incluso la corrección de la toponimia oficial gallega en distintas rutas y paradas, entre otras.

La Xunta censura que el mapa se haya diseñado, de nuevo, sin debatirlo con las comunidades. Desde la Consellería de Presidencia explican que debatir el nuevo mapa concesional del transporte por carretera era uno de los principales motivos por los que se venía demandando la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Transportes, que reuniese a representantes del ministerio y de los Gobiernos autonómicos.

Esa cita llegó por fin esta semana, pero el tema no llegó a abordarse. Además, recuerdan, el ministro Óscar Puente no acudió a la reunión, sino que delegó su presidencia en el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. «Evidencia a falta de diálogo do Goberno central coas comunidades autónomas nunha cuestión que afecta directamente á cohesión territorial e á igualdade no acceso ao transporte público», estima el departamento que encabeza Diego Calvo.