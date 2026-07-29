En el vuelo directo entre Santiago y Newark: «Isto é unha reunión de galegos»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez NEWARK / LA VOZ

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Reencuentros en la puerta de embarque del aeropuerto de Newark. En la imagen, gallegos de O Porto do Son y Lalín esperando el 17 de julio a subirse al avión con destino Santiago
Reencuentros en la puerta de embarque del aeropuerto de Newark. En la imagen, gallegos de O Porto do Son y Lalín esperando el 17 de julio a subirse al avión con destino Santiago

La ruta de United Airlines sirve de enlace entre dos comunidades, la de Galicia y la de Estados Unidos, además de abrir la puerta a los peregrinos que llegan al Camino

30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La experiencia comienza antes del despegue. No es lo habitual en el resto de las compañías que operan en la terminal de Rosalía de Castro, pero en la puerta de embarque de United Airlines el

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