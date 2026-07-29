En el vuelo directo entre Santiago y Newark: «Isto é unha reunión de galegos»

Reencuentros en la puerta de embarque del aeropuerto de Newark. En la imagen, gallegos de O Porto do Son y Lalín esperando el 17 de julio a subirse al avión con destino Santiago

La experiencia comienza antes del despegue. No es lo habitual en el resto de las compañías que operan en la terminal de Rosalía de Castro, pero en la puerta de embarque de United Airlines el