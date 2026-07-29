En el vuelo directo entre Santiago y Newark: «Isto é unha reunión de galegos»
NEWARK / LA VOZ
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La ruta de United Airlines sirve de enlace entre dos comunidades, la de Galicia y la de Estados Unidos, además de abrir la puerta a los peregrinos que llegan al Camino30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La experiencia comienza antes del despegue. No es lo habitual en el resto de las compañías que operan en la terminal de Rosalía de Castro, pero en la puerta de embarque de United Airlines el