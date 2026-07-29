Santiago y Ferrol se suman a los concellos que toman medidas contra la sequía
SANTIAGO / LA VOZ
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El verano está siendo más seco y caluroso de lo normal y eso está teniendo un impacto directo y evidente sobre las reservas de agua, que están entrando en niveles peligrosos30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Santiago bebe del Tambre y el río discurre desde hace unas semanas con el caudal muy bajo. La situación ha obligado a Santiago a tomar medidas drásticas. La alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), ha solicitado la