Santiago y Ferrol se suman a los concellos que toman medidas contra la sequía

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

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El río Tambre a su paso por A Ponte Maceira muestra el bajo nivel de reservas del que dispone Santiago.
El río Tambre a su paso por A Ponte Maceira muestra el bajo nivel de reservas del que dispone Santiago. XOAN A. SOLER

El verano está siendo más seco y caluroso de lo normal y eso está teniendo un impacto directo y evidente sobre las reservas de agua, que están entrando en niveles peligrosos

30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Santiago bebe del Tambre y el río discurre desde hace unas semanas con el caudal muy bajo. La situación ha obligado a Santiago a tomar medidas drásticas. La alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), ha solicitado la

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