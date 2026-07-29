Santiago y Ferrol se suman a los concellos que toman medidas contra la sequía

El río Tambre a su paso por A Ponte Maceira muestra el bajo nivel de reservas del que dispone Santiago. XOAN A. SOLER

Santiago bebe del Tambre y el río discurre desde hace unas semanas con el caudal muy bajo. La situación ha obligado a Santiago a tomar medidas drásticas. La alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), ha solicitado la