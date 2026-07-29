Rueda plantea «flexibilizar» las quemas en espacios protegidos pese a «planteamientos ecologistas» que las limitan

Rueda en la entrevista de Europa Press. CÉSAR ARXINA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adelantó este miércoles de que tiene la intención de «flexibilizar» las quemas y desbroces, incluso en espacios protegidos, en las épocas en las que el índice de riesgo de incendio sea bajo y avisó de que está dispuesto a multar al ADIF por no limpiar de maleza los aledaños de las vías. El líder autonómico aseveró que darán «más facilidades, ayudas y estímulos para que los terrenos se puedan cultivar» e invitó a huir de las «soluciones mágicas» contra los incendios forestales, como «obligar a la gente a que vuelva a vivir donde vivía hace cien años, o que el monte esté absolutamente lleno de ganado». «Eso no es posible», espetó.

A pesar de ser «consciente» de que «hay planteamientos ecologistas que dicen que nada se puede tocar» y de prever que la Xunta recibirá «críticas de los de siempre» por la iniciativa de flexibilizar quemas y desbroces, Rueda mantiene que «si a la naturaleza se la deja crecer salvaje tiene consecuencias muy indeseables», según dijo en una entrevista concedida a Europa Press y realizada en castellano.

Interpelado sobre la expropiación o incorporación forzosa de fincas descuidadas al Banco de Terras, para la cual tendría que reforzar vías legales, Rueda argumentó que, aunque sería «la última solución», considera que «es mejor hacer eso que tener un terreno improductivo» porque «la propiedad privada hay que compatibilizarla con el bien común» y tener terrenos desatendidos «trae consecuencias malas para los incendios». Dicho esto, matizó que, en cualquier caso, priorizarán las «vías de estímulo».

«Me da la impresión, sobre todo en las parroquias más complicadas y donde hemos incidido más, de que la gente se da cuenta de que no hay otra. Muchos vecinos han visto que la diferencia entre tener los terrenos limpios o no tenerlos es que tu casa pueda llegar a arder», reflexionó.

Respecto a que Galicia no haya sufrido aún incendios de la magnitud de los que padecen otras comunidades este año, el popular respondió cauteloso que es por la mejora en la concienciación, los pasos dados en limpieza y prevención y por los refuerzos en los equipos de extinción. Incidió en la «estabilidad» de los efectivos del dispositivo antiincendios, que suma 7.000 efectivos entre las distintas administraciones, de los cuales 3.000 dependen de la Xunta. Del total de personal autonómico, según afirma el Ejecutivo gallego, «dos tercios están contratados todo el año», mientras que el restante lo está «nueve meses».

Asimismo, tuvo en cuenta el factor climático, asegurando que en Galicia «ha hecho mucho calor, pero ha habido poco tiempo», y advirtió de que «no se puede bajar la guardia». Reconoció que sí hay «muchos conatos», es decir, pequeños fuegos que se extinguieron rápidamente. En este sentido, al ser preguntado sobre si la Xunta debería informar sobre ellos —actualmente solo envía a los medios y publica en redes información sobre los fuegos de más de 20 hectáreas o que ocurren en espacios protegidos— el presidente defendió que el modus operandi actual es «razonable» e invitó a la gente a «quedarse» con que «el servicio de funciona con eficacia y esos fuegos se quedan en conatos».

Multa al ADIF si no desbroza

Después de que en las últimas semanas en Galicia se hayan producido hasta nueve focos de incendio por el paso de trenes y se haya tenido que cortar la circulación ferroviaria en varias ocasiones por la proximidad de llamas a las vías, el presidente de la Xunta puso el foco en las responsabilidades del ADIF a la hora de cuidar las zonas próximas a las vías. En ese sentido, criticó que entre el admistrador ferroviario y Renfe «se pasen la pelota» y que, tras empezar a limpiar «en algunas zonas», «se aburriesen del tema».

Alfonso Rueda también confirmo su disposición a sancionar a ambas empresas si no limpian «de una vez por todas», no obstante, aclaró que esa «no puede ser la solución», ya que considera que sería «tremendo» tener que hacerlo. «Lo que se puede obtener con una multa no va a superar nunca el daño que provoca un incendio», sentenció Rueda, al tiempo que confesó que, en todo caso, tiene «muy pocas esperanzas» en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «sea consciente del problema que causan sus trenes».

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No fue la única crítica hacia el ministro. Rueda también le afeó sus declaraciones sobre las comunidades presididas por el PP, al que acusó de intentar «patrimonializar» a la Unidad Militar de Emergencias. Sin embargo, interpelado sobre si comparte con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso la idea de que Puente es un «mamarracho», el mandatario gallego rechazó la línea del «insulto».

«Creo que es un ministro que no está haciendo su trabajo. Debería estar poniendo a disposición todos los medios de un Ministerio que tiene muchos y lo que está es intentando crispar, insultar y que le entremos al trapo. No lo voy a hacer, me parece muy lamentable lo que está haciendo y él sabrá. La gente observa y no es tonta», agregó.

Apoya el diálogo entre PP y PSOE

En la misma entrevista, tras ser preguntado por las diferencias entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, Rueda se declaró partidario del diálogo entre ambas formaciones políticos y celebró la colaboración inicial entre el Ejecutivo central y el autonómico en Madrid. «Yo creo que todo eso es bueno, pero al final para que haya un acuerdo, dos tienen que querer. Y hemos visto como el ministro Puente ha roto todo eso. Parece una estrategia de no querer que haya diálogo, sobre todo en los grandes asuntos», aseveró.

Con todo, consideró que es «importante» hablar y celebraría un pacto, pero «más que por la emergencia climática», anhela un acuerdo «para saber actuar coordinadamente en un tipo de emergencia» y en tareas de limpieza. «Y para no tirarnos los trastos a la cabeza cada vez que hay un incendio», zanjó antes de validar la decisión de Ayuso de pedir la declaración de la situación operativa 3 de emergencia ante el gran incendio que afecta a Madrid. Aunque él no lo hizo en la crisis incendiaria gallega del verano pasado, afirmó que «si los técnicos lo aconsejan» y supone tener más medios, algo que, insiste, no estaba garantizado en el 2024, no tendría problema en dar el paso.