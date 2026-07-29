Once comunidades del PP, entre ellas Galicia, dan plantón al Ministerio de Universidades y provocan la suspensión de la conferencia sectorial

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Rober Solsona | EUROPAPRESS

Once comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre las que se encuentra Galicia, no han asistido al pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, en el que se iba a aprobar la distribución de 150 millones de euros para financiar el programa María Goyri, para profesorado ayudante doctor, en el 2026. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha criticado el «bloqueo» de estas comunidades al inicio de este procedimiento administrativo.

Al pleno previsto para este miércoles no han asistido Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares, que el martes habían solicitado suspender la reunión por la situación de emergencia en la que se encuentran algunas de estas comunidades debido a los incendios. Otras comunidades como Aragón y Murcia tampoco han asistido.

El ministerio recalcó que el secretario de Estado respondió este martes por escrito recordando que la reunión era telemática, cuya duración prevista no superaba los treinta minutos, tenía un orden del día que constaba únicamente de dos puntos y el reparto ya había sido acordado por unanimidad: «Existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del pleno sin interferir en la gestión de la emergencia».

Fuentes del ministerio han explicado que la reunión no ha podido celebrarse «exclusivamente por la decisión de varias comunidades autónomas de no asistir, lo que ha impedido alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo». El reglamento de la Conferencia dicta que para constituir de forma válida el pleno se necesita la presencia de la mitad más una de las comunidades. Al no llegar al mínimo requerido, el pleno se ha tenido que suspender.

Entre los consejeros que estaban dispuestos a participar en este encuentro se encontraban los del País Vasco, Cataluña, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra. El pleno debía ratificar un acuerdo que ya había sido aprobado por unanimidad en la comisión delegada e iniciar de esta forma un procedimiento administrativo para transferir los fondos a las comunidades autónomas.

«Quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento», recalca el ministerio, que avisa de que se retrasará la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri y que las consecuencias «recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa». El ministerio señala que había completado toda la tramitación necesaria para que, una vez celebrado el pleno, pudiera continuarse inmediatamente con el procedimiento administrativo antes de ordenar la transferencia.

«Cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista», insiste el ministerio, que afirma que «ya no puede garantizar que los recursos lleguen a las comunidades autónomas en los plazos inicialmente previstos».

Denuncia del ministerio

El ministerio, a través de un comunicado, ha explicado la suspensión del pleno debido a «una incomprensible falta de lealtad institucional por parte de algunas comunidades autónomas». En este mismo escrito también ha recalcado que situaciones como estas «demuestran la falta de interés de las comunidades autónomas del PP, por la educación inclusiva, la Formación Profesional o la educación de 0 a 3 años».