El Gobierno declara Santiago zona residencial tensionada, sumando así la capital de Galicia a A Coruña: ¿Te parece bien o crees que debería hacer lo mismo con otras ciudades gallegas?

La milla de oro. La avenida de Barcelona es una de las calles más caras de Santiago, con alquileres de más de 1.000 euros. El barrio lo copan sanitarios del CHUS, profesores de la USC y otros funcionarios PACO RODRÍGUEZ

Ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado ha incorporado a Santiago a la lista de zonas de mercado residencial tensionado. La medida entrará en vigor mañana, con una vigencia de tres años. Durante ese período se podrán aplicar las medidas contempladas en la ley y el plan de medidas correctoras al que dio luz verde a comienzos de junio el gobierno local compostelano. Tras la publicación en el BOE, Santiago se convierte en la segunda ciudad gallega, tras A Coruña, con topes a los alquileres.

«Con esta declaración poderemos conter os prezos dos alugueiros en Santiago, favorecer un mercado máis equilibrado, aumentar a oferta de contratos estables e activar novas bonificacións e incentivos para propietarios e inquilinos», ha añadido el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

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