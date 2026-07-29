El Gobierno declara Santiago zona residencial tensionada, sumando así la capital de Galicia a A Coruña: ¿Te parece bien o crees que debería hacer lo mismo con otras ciudades gallegas?
GALICIA
«Con esta declaración poderemos conter os prezos dos alugueiros en Santiago» afirmó Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia29 jul 2026 . Actualizado a las 10:53 h.
Ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado ha incorporado a Santiago a la lista de zonas de mercado residencial tensionado. La medida entrará en vigor mañana, con una vigencia de tres años. Durante ese período se podrán aplicar las medidas contempladas en la ley y el plan de medidas correctoras al que dio luz verde a comienzos de junio el gobierno local compostelano. Tras la publicación en el BOE, Santiago se convierte en la segunda ciudad gallega, tras A Coruña, con topes a los alquileres.
«Con esta declaración poderemos conter os prezos dos alugueiros en Santiago, favorecer un mercado máis equilibrado, aumentar a oferta de contratos estables e activar novas bonificacións e incentivos para propietarios e inquilinos», ha añadido el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
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