Galicia recibirá en el 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia con 11.770 millones de euros, un 7,9 % más

El ministro de Hacienda, Arcadi España Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Galicia recibirá en el 2027 «las mayores entregas a cuenta de su historia», según destaca el Ministerio de Hacienda, que indica que los 11.770 millones de euros que percibirá la comunidad son un 7,9 % más que en el 2026. El ministerio, que comunica a las comunidades autónomas los recursos del sistema de financiación que recibirán el próximo año, resalta que, «si se suma a los recursos previstos para el próximo año la liquidación del 2025, Galicia recibirá la cifra récord de 12.452 millones, un 7,2 % más que en el 2026». «Nunca el Gobierno gallego había contado con tantos recursos», incide. En conjunto, las comunidades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 8,1 % más que este año, «la mayor cifra jamás registrada», según Hacienda. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1 % más en comparación con el 2026, una transferencia histórica «que se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación».

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado a través de un comunicado que estas entregas a cuenta muestran «el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas» y ha reclamado que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar. Por otra parte, las comunidades autónomas han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización de las entregas a cuenta del 2026 correspondiente a los meses de enero a junio. Del mismo modo, los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva del 2024 del sistema de financiación.

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Es decir, el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla por la actualización de entregas a cuenta del 2026 y liquidación del año 2024.

Las entidades locales recibirán 31.826 millones

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha hecho público este miércoles la cuantía del importe provisional de las entregas a cuenta de las entidades locales correspondiente al 2027, que asciende a 31.826,43 millones de euros, cifra que supone un incremento de un 8,8 % con respecto al 2026. Si a esta cantidad se suma la previsión de liquidación correspondiente al 2025, las entidades locales percibirán del sistema de financiación 33.772,7 millones de euros en el 2027, lo que representa un aumento del 11,5 % respecto del 2026.

Por otra parte, respecto a los recursos del sistema del 2026, el pasado 17 de junio se han publicado las memorias de la liquidación definitiva del 2024. El importe a pagar resultante de dicha liquidación asciende a 1.029,35 millones de euros y se abonará a finales de julio de este año. De esta forma, la financiación total deñ 2026 de las entidades locales ascenderá a 30.275,90 millones de euros.