Las frecuencias entre Santiago y Newark se adaptan a los viajes de los emigrantes y al turismo de verano

Sara Pérez Peral
Sara Pérez NEWARK / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

En el viaje desde Santiago, United Airlines utiliza el avión Boeing 737 MAX 8. Las primeras filas son para la clase Premium Plus, con un espacio generoso para los viajeros.
En el viaje desde Santiago, United Airlines utiliza el avión Boeing 737 MAX 8. Las primeras filas son para la clase Premium Plus, con un espacio generoso para los viajeros.

Los billetes para la ruta directa están programados el año que viene en las mismas fechas, pero la aerolínea no confirmó su continuidad

30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Antes de esta ruta entre Santiago y Newark, hubo chárters que unieron en fechas señaladas la comunidad con la ciudad a la que emigraron miles de gallegos. Una de las agencias de viaje americanas que

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete