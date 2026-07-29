Las frecuencias entre Santiago y Newark se adaptan a los viajes de los emigrantes y al turismo de verano
NEWARK / LA VOZ
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Los billetes para la ruta directa están programados el año que viene en las mismas fechas, pero la aerolínea no confirmó su continuidad30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Antes de esta ruta entre Santiago y Newark, hubo chárters que unieron en fechas señaladas la comunidad con la ciudad a la que emigraron miles de gallegos. Una de las agencias de viaje americanas que