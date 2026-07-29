Las frecuencias entre Santiago y Newark se adaptan a los viajes de los emigrantes y al turismo de verano

En el viaje desde Santiago, United Airlines utiliza el avión Boeing 737 MAX 8. Las primeras filas son para la clase Premium Plus, con un espacio generoso para los viajeros.

Antes de esta ruta entre Santiago y Newark, hubo chárters que unieron en fechas señaladas la comunidad con la ciudad a la que emigraron miles de gallegos. Una de las agencias de viaje americanas que