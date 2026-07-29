Competencia reclama al ADIF que baje las tarifas a los operadores que usen los servicios de ancho variable a Galicia

El intercambiador de ancho de vía instalado hace unos años en Taboadela, donde acababa el tramo del AVE Miguel Villar

La liberalización del mercado ferroviario en Galicia, es decir, la entrada de competidores para los servicios que presta Renfe, como pudieran ser Iryo y Ouigo, depende de muchos factores. Una de las cuestiones que las empresas de transporte de viajeros deberán tener en cuenta es el coste de circular por las vías que forman cada ruta. Ese canon por utilizar la infraestructura ferroviaria lo establece el ADIF. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha revisado la propuesta del administrador para los ejercicios del 2026, el 2027 y el 2028, y le ha solicitado que baje algunas de las tarifas previstas, incluidos servicios que afectan a Galicia.

El ADIF propusó, con carácter general, mantener este año y el que viene los cánones vigentes en el 2025. Ya de cara al 2028, los administradores plantean un incremento de 1,2 euros por tren y kilómetro en los corredores de Madrid hacia Galicia, Barcelona y Levante, aplicable también a algunos servicios internacionales y transversales.

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Competencia plantea, sin embargo, que tanto este año como el próximo se bajen las tarifas en los servicios de ancho variable, es decir, las que tienen parte de su recorrido formado por vías de ancho estándar europeo y parte en ancho ibérico, como es el caso de las rutas que entran a Galicia desde la meseta para luego avanzar más allá de Ourense, donde acaba la medida estandarizada de la alta velocidad. La CNMC estima que las tarifas de esos servicios superan los costes directamente imputables (los derivados del coste de explotación de la infraestructura y el desgaste producido por el paso de trenes). Además de las rutas gallegas, esa bajada de canon también afectaría a otras como las que van hacia Asturias, Cantabria, País Vasco, Huelva, Cádiz o Almería.

Actualmente, Renfe es la única operadora que ofrece transporte de viajeros en esas rutas con cambios de ancho de vía, por lo que de algún modo se ve beneficiada por esos cánones más altos que podrían desanimar a las empresas que quisieran entrar al mercado. De hecho, otra de las peticiones de la CNMC es que, de cara a la futura introducción de competencia en las rutas ferroviarias sujetas a obligación de servicio público, el ADIF revise el cálculo de los costes directos de los servicios y desarrolle una metodología para segmentar la aplicación de los recargos.

Rebajas también en los corredores de Barcelona y Málaga

El informe de la CNMC también reclama a los administradores ferroviarios que reduzcan de manera temporal el recargo de la línea Madrid-Barcelona, mientras se mantengan las limitaciones de velocidad que se implantaron el pasado 5 de febrero, una medida preventiva después de que varios maquinistas reportasen vibraciones y anomalías en vías y túneles. Apunta que esa reducción de la velocidad ha aumentado en unos 25 minutos el tiempo de viaje, lo que ha reducido la demanda y afecta a la capacidad de pago de los operadores. En este caso, Renfe sí compite con Ouigo e Iryo.

Otra de las rebajas que reclama Competencia es la del recargo del corredor Madrid-Málaga porque «no supera el test del operador eficiente medio», análisis que sí pasa, en cambio, el corredor Madrid-Sevilla.

La comisión también ha requerido al ADIF que actualice y publique sus programas de actividad, incorporando las actuaciones previstas en la red, las posibles restricciones de capacidad y la evolución de los cánones a cinco años. Considera que esa información resulta esencial para que las empresas puedan planificar sus servicios.