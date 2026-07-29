Cierran cuatro grados universitarios más en el quinto llamamiento de matrícula en Galicia

Estudiantes realizando la PAU el pasado junio en el IES Agra de Raíces de Cee BASILIO BELLO

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha hecho su quinto llamamiento para la matriculación de alumnos de cara al próximo curso, el 2026-2027, en alguno de los siete campus de la comunidad. Esa llamada trae aparejado el cierre de grados que, hasta ahora, aún tenían plazas libres. En concreto se han completado cuatro titulaciones, por lo que las que todavía están abiertas quedan en 45.

En la Universidade de A Coruña (UDC) se ha cerrado el Grao en Ciencias Empresariais que se imparte en el campus de Elviña, en la ciudad herculina. La nota general de acceso ha quedado en un 7,634.

En la sede compostelana de la Universidade de Santiago (USC) ya no está disponible el Grao en Historia de Arte. El último alumno llamado a matricularse tiene de calificación un 5,605.

La Universidade de Vigo (UVigo) ha clausurado dos titulaciones. En el campus de Ourense ha cerrado el Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, con una nota de corte de 5,773. Y en la sede viguesa se ha completado el Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, que requiere una media bastante más alta, un 9,720.

Los estudiantes convocados en este quinto llamamiento de matrícula tienen de plazo para anotarse desde este madrugada y hasta que acabe el viernes, ya que el proceso se abrirá a las 00.01 horas del 30 de julio y permanecerá activo hasta las 23.59 del día 31, prácticamente 48 horas. La formalización de matrícula debe hacerse por vía telemática en los enlaces habilitados por cada una de las universidades y que pueden verse pinchando aquí.

De cara a próximos llamamientos, en el sistema universitario de Galicia (SUG) están todavía abiertas a nuevas matrículas 45 titulaciones: 18 en la USC, 17 en la UVigo y diez en la UDC.

En el campus de Ourense todavía hay plazas en las titulaciones de Ciencias Ambientais, Enxeñaría Agraria, Traballo Social, Turismo, y las simultaneidades de Turismo e Xeografía e Historia, Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais, y Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos.

En el campus de Pontevedra los grados disponibles son los de Belas Artes, Dirección e Xestión pública (modalidad virtual) y Enxeñaría Forestal. Y en el vigués siguen sin cerrar Educación Infantil, Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, Linguas Estranxeiras, Tradución e Interpretación Español-Inglés, Tradución e Interpretación Español-Francés, Tradución e Interpretación Galego-Inglés y Filoloxía Aplicada en Galego e Español.

En el campus de Santiago siguen ofertándose los grados de Ciencia Política e Administración, Economía, Filoloxía Clásica, Lingua e Literatura Españolas, Lingua e Literatura Galegas, Lingua e Literatra Modernas, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Traballo Social, y Xeografía e Ordenación do Territorio.

En el de Lugo la oferta están abiertos las titulaciones de Administración e Dirección de Empresas, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Forestal e do Medio Natural, Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, Paisaxe y Xestión Cultural, tanto en régimen presencial como virtual.

En el campus de Ferrol quedan plazas todavía en los grados de Relacións Laborais e Recursos Humanos y Xestión dixital e Información e Documentación, mientras que en el de A Coruña siguen abiertos Español: estudos lingüísticos e literarios, Galego-Portugués: estudos lingüísticos e literarios, Inglés: estudos lingüísticos e literarios, Socioloxía, la modalidad presencial de Turismo, la simultaneidad de los grados de Español e Galego-Portugués, la simultaneidad de Inglés e Galego-Portugués y el grado abierto en Ciencias Sociais e Xurídicas.

GUÍA PRÁCTICA: ¿QUÉ HACES SI QUEDAS EN LISTA DE ESPERA? Pueden darse tres situaciones tras conocer las notas de admisión a las carreras. 1) Que el estudiante esté convocado para su primera opción: en ese caso, el alumno tiene garantizada su plaza en esa carrera y puede matricularse en la web de la universidad. El plazo para hacerlo es de 48 horas, desde este miércoles, día 8, hasta el jueves a las 23.59 horas. 2) Que el estudiante esté convocado en una opción que no es la primera, y que las que colocó por encima permanezcan cerradas: las carreras cerradas ya no admiten más estudiantes —en esta ocasión solo está Medicina— y el estudiante debe matricularse, si le interesa, en la carrera a la que ha sido convocado. Ojo: se puede seguir en la lista de espera de una carrera cerrada para optar a las vacantes que puedan quedar en próximos llamamientos. En ese caso hay que matricularse igualmente en la carrera que convoca al alumno, pero también seleccionar el grado cerrado y clicar en: «seguir na listaxe de agarda». 3) Estar en lista de espera: en ese caso, el estudiante debe indicar que quiere permanecer en la lista de espera y estar atento a los siguientes llamamientos (días 14, 21, 24, 29 de julio; 2, 9, 23 de septiembre y 9 de octubre). Es importante saber que se le guarda la plaza en la carrera en la que figure como convocado hasta que las listas por las que espera se resuelvan.