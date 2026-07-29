Audasa sube su facturación por encima de los 108 millones de euros en el primer semestre del año

Puente de la autopista AP-9 a su paso por Neda CESAR TOIMIL

Audasa facturó en la primera mitad de este año casi 108,2 millones de euros. Los ingresos procedentes de peajes, bonificaciones públicas y también de la actividad de las áreas de servicio aumentaron la cifra de negocio de la concesionaria de la AP-9 en algo menos de un punto (el 0,86 %) en comparación con el primer semestre del 2025. Así lo indica el informe que la empresa ha presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que ha sido publicado este miércoles.

Según esas cuentas, resumidas y aún sin auditar, Audasa recaudó en sus cabinas de peaje algo más de 73,5 millones de euros, lo que supone cuatro millones y medio más que un año antes. De hecho, el tráfico en la autopista que une Tui con Ferrol creció un 3 % (61 millones de viajes en seis meses) y el número medio de usuarios diarios supera ya los 26.800 vehículos.

El telepeaje fue el método de pago más utilizado (elegido en el 81 % de las transacciones), seguido de lejos por la tarjeta bancaria y por un efectivo que sigue en retroceso (solo el 4,2 % de los pagos fueron en metálico). También aumentó ligeramente lo facturado por las áreas de servicio presentes en la Autopista del Atlántico, hasta 1,85 millones.

A todo esto hay que restar cinco millones y medio de bonificaciones a conductores que hacen viajes de ida y vuelta en el día, ya que Audasa cubre el 25 % de la gratuidad del regreso. Cantidad ampliamente compensada por las aportaciones del Estado. Para cubrir el resto de bonificaciones (a vehículos pesados, ligeros con más de 20 viajes al mes o el resto de la gratuidad del ida y vuelta en 24 horas), las arcas públicas aportaron al balance de la empresa más de 30 millones de euros. Además, la concesionaria recibió otro millón y medio para evitar a los usuarios parte de la subida de los peajes y otros 6,5 millones en concepto de peajes en sombra (los que abonan las Administraciones públicas para hacer gratuitos a los usuarios los tramos A Coruña-A Barcala y O Morrazo-Vigo). En total, más de 38 millones de fondos públicos.

Así las cosas, el erario público sostiene el 35 % de la cifra de negocio de Audasa. Es decir, de cada 100 euros que factura, 35 proceden de las administraciones estatal y gallega. Hace un año, según las cuentas de junio el 2025, ese porcentaje era todavía mayor, y rozaba el 40 %, inyectando más de 40,5 millones en el balance de la empresa.

Finalmente, según las cuentas semestrales que acaba de publicar, Audasa obtuvo en la primera mitad de este año un beneficio neto de 45,9 millones de euros. Esto supone un crecimiento interanual del 3,1 %. Una subida importante, pero por debajo de la que registró en junio del año pasado, cuando su beneficio dio un salto del 12 %.

Leer más: Aprobada la ley de traspaso de la AP-9 con el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG

Menos accidentes con jabalíes y más electrolineras

La nota de prensa remitida por Audasa junto con sus cuentas semestrales explica también que este año implantado barreras inteligentes para prevenir el acceso de fauna salvaje a la autopista. En concreto, el despliegue se inició en cinco enlaces (A Barcala, Cuatro Caminos entrada y salida, Guísamo y Santa Marta). Desde su instalación, en ninguno de ellos se han detectado entradas indebidas de animales. Además se han reforzado vallados y la vigilancia por cámaras en puntos considerados críticos. Según la concesionaria, el primer resultado de estas medidas ha sido una reducción del 60 % de los accidentes con daños personales por irrupción de jabalí en la calzada de la AP-9, en comparación con el primer semestre del 2025.

La empresa informa también de que entre enero y junio se han puesto en marcha los 16 primeros puntos de carga eléctrica ultrarrápida en la Autopista del Atlántico. El proyecto para crear una red de electrolineras en la AP-9 prevé que este año se disponga de 74 cargadores repartidos entre las siete áreas de servicio. La inversión prevista es de 7,6 millones de euros.