Un año después en Maceda: «Nin o monte rexenerou nin os gandeiros nos recuperamos»

MIGUEL VILLAR

El verano pasado ardió el 26,7 % de la superficie del concello ourensano de Maceda. La noche del 9 de agosto empezó un incendio en seis puntos diferentes que acabó alcanzando las 3.500 hectáreas. Arrasó parte de la Serra de San Mamede y, como territorio eminentemente ganadero, cientos de hectáreas de pastos. Un tema tan presente para los vecinos de este municipio como son los incendios forestales lleva un año más vivo que nunca. «Cada certos anos repítese a mesma historia, pero agora o clima está cambiando e o lume é máis extremo. Hai que tomar medidas de prevención e neste ano non se fixo nada», defiende Xosé González, ganadero de 26 años. Este ourensano sabe que su edad ya no es lo común en el sector primario. Aunque viajó y salió de Galicia, decidió regresar y continuar con la explotación de sus padres: «E aínda por riba, todo son trabas».

Fue uno de los tantos vecinos que el año pasado pudo parar el fuego con sus propios medios, transportando cisternas de agua con los tractores. No llegó a las casas ni hubo daños personales, pero perdió hectáreas de prado y kilómetros de cierres. Hasta el momento, recibió una ayuda para compensar el gasto de gasóleo y está esperando a una compensación por reponer los cierres. Mientras no termine la obra y sepa cuánto vale, no le ingresan la cuantía. «Estamos os gandeiros adiantando os cartos», asume. Concuerda con él María Concepción, también ganadera, que vio como por primera vez en su vida le ardían las fincas donde tenía a los animales. «Foi o nunca visto, incluso ardeu o terreo desbrozado coma se non o estivera», recuerda. El suelo afectado estaba tan seco y la tierra tan caliente que actualmente «hai buratos de máis ou menos de medio metro nalgunhas zonas». No quedaron ni las raíces. El suelo se volvió y se convirtió «en chapapote». «Nin o monte se rexenerou nin os gandeiros nos recuperamos», apunta María.

Los ourensanos echaron este año en falta indicaciones sobre cómo actuar en el terreno quemado: qué semillas echar, qué material emplear, cómo evitar el arrastre de cenizas... «Nós non temos coñecementos técnicos de cómo facer esas cousas», apunta el joven ganadero. Las lluvias de invierno provocaron grandes escorrentías que tiñeron de negro los ríos del municipio. En lo alto de la montaña, en zonas como A Palela, el suelo sigue siendo gris y se observa la erosión del agua, que arrastró toda vegetación. Tan solo la asociación Amigos das Árbores impartió un taller para colocar barreras antierosión. Además, echan en falta otras medidas como la planificación de cortafuegos. «O lume sempre entra polo mesmo sitio, se se fai aí un corta lumes axudaría moito», opina Xosé. También proponen instalar un hidrante en cada núcleo de población. «É un punto onde chegan as carrocetas, cargan auga e vanse», explica Óscar Paradela, biólogo de Amigos das Árbores.

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La Xunta retiró la vegetación quemada de todo el terreno ardido en Ourense, pero no en todas las zonas hizo alguna actuación posterior, como en Maceda. Por eso, la principal demanda de sus vecinos es una mejor gestión del territorio, con planes para regenerarlo pensados antes de que haya un incendio y estrategias de protección de la biomasa. En la Serra de San Mamede lo que ardió era terreno granítico, que se caracteriza por necesitar cientos de años para generar suelo, como indica Óscar. «Se perdieron fincas forestales de piñeiros, antiguas parcelas abandonadas que ahora eran sotobosque y «moitísimo chan fértil». «Para alcanzar ese nivel de sotobosque, de matorral, empezamos por unha estrutura do chan que tarda anos», apunta.

Sandra y Raquel, otras dos biólogas que esta semana estaban analizando la zona quemada, recordaron que el bosque modifica el clima, por lo que su ausencia provoca en la zona temperaturas más altas. «En lugares donde ardió varias veces se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno», indica Raquel.

Los resilientes del sector primario, como Xosé y María, temen que la falta de medidas dificulte afrontar el cambio climático. «En inverno chove de seguido, en primavera nada e agora temos moitísima sequía, co perigo que iso implica», insiste Xosé. Y vecinos de Maceda como Maribel, que también trabajó en extinción, siguen «con medo» la ola de incendios en España. «Agora enfrontámonos a lumes moi extremos que pasan camiños e carreteiras», teme.