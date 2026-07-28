La Xunta vuelve a reclamar al ADIF la limpieza urgente de la maleza cerca de vías de tren tras el incendio de Boborás

Incendio próximo a las vías de tren este lunes en Boborás

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha vuelto a reclamar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que realice todas las actuaciones preventivas que sean necesarias para mantener limpios de maleza y demás biomasa los alrededores de las vías de tren en Galicia. Lo ha dicho este martes durante una visita al municipio de Palas de Rei, y después de que ayer lunes se registrara en Boborás un incendio que obligó a cortar la circulación entre O Carballiño y O Irixo. Una de las principales hipótesis es que esas llamas se produjeron por el paso de un tren. Lo mismo sucedió hace dos semanas, cuando un tren de mercancías dejó ocho focos repartidos por los concellos de Maside, Punxín, Amoeiro y Ourense.

Gómez aseguró que «é imprescindible» que la empresa pública ADIF garantice que Galicia está afrontando el período de alto riesgo de incendio con unas infraestructuras ferroviarias «preparadas» y con las tareas de gestión de la biomasa ejecutadas. En ese sentido, recordó que los trabajos de limpieza y desbroce deben estar ejecutados antes del 31 de mayor de cada año.

La conselleira también mostró su preocupación por los focos presuntamente atribuibles al paso de trenes de las últimas semanas, y reafirmó que para la Xunta la prevención de incendios es «unha prioridade». «Xa se está a comprobar o que pode supoñer non contar cunhas vías férreas en perfecto estado», apuntaron desde Medio Rural, insistiendo además en que se trata de incendios que exponen a alto riesgo a los trabajadores de los servicios de extinción, por las dificultades de acceso y la proximidad de las catenarias.

María José Gómez ya remitió la semana pasada una carta al ADIF solicitando información detallada sobre el plan anual de prevención y tratamiento de biomasa de la empresa pública, pero por el momento no ha habido respuesta.

La consellería también aprovechó la ocasión para recordar a toda la población la importancia de mantener gestionada la biomasa en las franjas secundarias, las zonas más próximas a los núcleos de población. Incidió en que las tareas de limpieza sirven para proteger esos núcleos habitados ante la actual situación meteorológica, con altas temperaturas e índices de riesgo de incendio elevados.