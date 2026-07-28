El portugués por la costa, el camino de moda
REDACCIÓN / LA VOZ
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De las nueve rutas oficiales a Santiago, la que entra desde el país vecino por el litoral es la que más crece, mientras el camino francés, el primitivo y la Vía de la Plata ceden peregrinos28 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Suele decirse que hay tantos caminos como caminantes, porque la peregrinación a Santiago es algo que se vive de un modo absolutamente subjetivo. Pero el fenómeno jacobeo también puede medirse con datos objetivos. Por ejemplo,