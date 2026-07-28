El portugués por la costa, el camino de moda

Mónica Pérez Vilar
mónica p. vilar REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Peregrinos en el camino portugués de la costa pasando por la playa de Canido, en Vigo
Peregrinos en el camino portugués de la costa pasando por la playa de Canido, en Vigo M.MORALEJO

De las nueve rutas oficiales a Santiago, la que entra desde el país vecino por el litoral es la que más crece, mientras el camino francés, el primitivo y la Vía de la Plata ceden peregrinos

28 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Suele decirse que hay tantos caminos como caminantes, porque la peregrinación a Santiago es algo que se vive de un modo absolutamente subjetivo. Pero el fenómeno jacobeo también puede medirse con datos objetivos. Por ejemplo,

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