José Tomé anuncia que se presentará a las próximas elecciones municipales, aunque desconoce con qué siglas

Imagen de archivo de José Tomé. FRANCISCO ALBO

El alcalde de Monforte, el exsocialista José Tomé, anunció este martes su intención de concurrir a las próximas elecciones municipales del 2027, aunque asegura que todavía no sabe bajo qué siglas lo hará. Tomé, que se encuentra investigado por un presunto caso de acoso sexual en un procedimiento judicial que motivó su salida de la presidencia de la Diputación de Lugo el pasado mes de diciembre, afirmó que su decisión responde al respaldo que, según sostiene, recibe de la ciudadanía.

Tomé, que se apartó del partido mientras continúa el proceso judicial, lo anunció durante el pleno de la Diputación, mientras se debatía el proyecto del malecón en la ciudad, que el PP vetó junto con el BNG en la misma sesión. «Voume presentar ás próximas eleccións municipais, non sei con que siglas», dijo el regidor, que defendió la gestión realizada durante sus mandatos al frente del Ayuntamiento.

Tomé aseguró que Monforte cuenta con «un goberno serio, un goberno rigoroso e un goberno que cumpre», y añadió que «iso sábeno ben en Monforte». El alcalde afirmó que los vecinos saben bien lo que va a votar el próximo 23 de mayo «porque queren seguir progresando».

También reivindicó la legitimidad de su gobierno municipal y recordó los resultados obtenidos por el PSOE en las últimas elecciones locales. «O 55 ou o 56 % dos votos foi socialista», señaló, para sostener que «a inmensa maioría dos 20.000 veciños de Monforte» respaldan el proyecto con el que se presentó porque están, según afirmó, ejecutando lo que prometieron. Convencido de que mantiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, Tomé aseguró: «A alcaldía vai seguir sendo a mesma porque así o queren os veciños de Monforte».