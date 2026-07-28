El Gobierno invertirá más de 13,5 millones en un tren herbicida para eliminar vegetación de las vías

Tren de ADIF circulando por Foz. Xaime Ramallal

El Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes a licitar, a través de ADIF, el contrato de servicios de control y eliminación de la vegetación en líneas de alta velocidad con un valor estimado de 13,5 millones de euros (IVA no incluido). El tratamiento para la eliminación de la vegetación se realizará con tren herbicida, cuya acción abarca tanto la plataforma como cunetas y márgenes. Esta solución se utilizará en vías generales, ramales de conexión, vías de apartado y en estaciones, bases de mantenimiento, Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) y edificios técnicos, así como cualquier otra instalación asociada a la explotación ferroviaria. La actuación se complementará con trabajos manuales y mecánicos no fitosanitarios que incluyen desbroces, talas y podas en las zonas requeridas. Este paso adelante del Gobierno responde en parte a las recientes reivindicaciones de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que volvió a reclamar a ADIF que realizase todas las actuaciones preventivas necesarias para mantener limpios de maleza y demás biomasa los alrededores de las vías de tren en Galicia.

Una petición realizada tras un nuevo incendio en Boborás el pasado lunes que obligó a cortar la circulación entre O Carballiño y O Irixo. Una de las principales hipótesis es que esas llamas se produjeron por el paso de un tren. Lo mismo sucedió hace dos semanas, cuando otro convoy de mercancías dejó ocho focos repartidos por los concellos de Maside, Punxín, Amoeiro y Ourense. La conselleira reafirmó que para la Xunta la prevención de incendios es «unha prioridade» y de hecho confirmó que remitió la semana pasada una carta a la empresa ferroviaria solicitando información detallada sobre el plan anual de prevención y tratamiento de biomasa de la empresa pública. Sin respuesta por el momento.

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Asimismo, Adif pone en marcha cada año el Plan de Prevención contraincendios, que está activo desde el 1 de junio para minimizar el riesgo de incendio en los más de 15.000 kilómetros de líneas de ancho estándar, ibérico y métrico. Se refuerza la vigilancia del paso de trenes por estaciones y en zonas próximas a espacios naturales protegidos o áreas ambientalmente vulnerables, y la colaboración permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).