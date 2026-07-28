Un fuego en Boborás revive el precedente de la Audiencia Nacional contra Renfe y el ADIF

Incendio próximo a las vías de tren este lunes en Boborás

Una columna de humo junto a la vía del tren volvió a poner este lunes en alerta a los vecinos de Boborás. El fuego, registrado en la parroquia de Xurenzás, se extinguió con rapidez, pero el episodio reavivó la preocupación por el riesgo de incendios en el entorno ferroviario, especialmente en una zona que ya fue escenario de un grave suceso relacionado con un convoy.

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres (PP), expresó su preocupación por la posibilidad de que las llamas hubieran sido provocadas por el paso de un tren, debido al riesgo que supone la circulación en zonas en las que hay abundante vegetación junto a la vía. La regidora alertó de que hay áreas sin desbrozar, una circunstancia que, según señaló, puede favorecer la propagación del fuego en jornadas de altas temperaturas, como las que se están registrando en la provincia de Ourense.

El episodio se produce apenas dos semanas después de que ocho incendios registrados en la capital, Maside, Punxín y Amoeiro fueran atribuidos por la Consellería do Medio Rural a las chispas de un tren. El ADIF desvió la responsabilidad a un convoy de mercancías. Aquellos focos obligaron a desplegar un amplio dispositivo de extinción y provocaron la interrupción de la circulación ferroviaria convencional entre Ourense y Santiago.

Leer más: Detenido un hombre de 63 años por provocar un incendio en agosto que obligó a confinar dos aldeas en Vilardevós

La preocupación por los incendios vinculados a la infraestructura ferroviaria no es nueva. Y mucho menos en Xurenzás. En mayo del 2022, la Audiencia Nacional resolvió que Renfe y el ADIF debían indemnizar a la comunidad de montes Costas de Xurenzás por un incendio ocurrido en junio del 2015 que calcinó 180 hectáreas. El tribunal consideró acreditado que el fuego se había originado por las chispas desprendidas por un tren de mercancías que circulaba por la zona y apreció un «nexo causal» entre el funcionamiento del convoy y el incendio.

La sentencia fijó una indemnización de 68.718 euros para los comuneros y también apuntó a responsabilidades en la gestión de la infraestructura ferroviaria. En el caso del ADIF, la Audiencia Nacional valoró la presencia de maleza y restos de desbroces junto a la vía, al considerar que pudieron favorecer la propagación de las llamas. Respecto a Renfe, los magistrados señalaron que, aunque no fuera propietaria de los vagones, debía haber realizado controles sobre su estado.

Los episodios registrados este mes vuelven a situar el mantenimiento de los entornos ferroviarios como un elemento clave para reducir el riesgo de incendios en la provincia de Ourense.

Leer más: La Xunta pide a ADIF que refuerce el desbroce de las vías tras los ocho focos de incendio provocados en Ourense

El Gobierno invertirá más de 13,5 millones en un tren herbicida para eliminar vegetación de las vías

El Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes a licitar, a través de ADIF, el contrato de servicios de control y eliminación de la vegetación en líneas de alta velocidad con un valor estimado de 13,5 millones de euros (IVA no incluido). El tratamiento para la eliminación de la vegetación se realizará con tren herbicida, cuya acción abarca tanto la plataforma como cunetas y márgenes. Esta solución se utilizará en vías generales, ramales de conexión, vías de apartado y en estaciones, bases de mantenimiento, Puestos de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) y edificios técnicos, así como cualquier otra instalación asociada a la explotación ferroviaria. La actuación se complementará con trabajos manuales y mecánicos no fitosanitarios que incluyen desbroces, talas y podas en las zonas requeridas. Este paso adelante del Gobierno responde en parte a las recientes reivindicaciones de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que volvió a reclamar a ADIF que realizase todas las actuaciones preventivas necesarias para mantener limpios de maleza y demás biomasa los alrededores de las vías de tren en Galicia.

Una petición realizada tras un nuevo incendio en Boborás el pasado lunes que obligó a cortar la circulación entre O Carballiño y O Irixo. Una de las principales hipótesis es que esas llamas se produjeron por el paso de un tren. Lo mismo sucedió hace dos semanas, cuando otro convoy de mercancías dejó ocho focos repartidos por los concellos de Maside, Punxín, Amoeiro y Ourense. La conselleira reafirmó que para la Xunta la prevención de incendios es «unha prioridade» y de hecho confirmó que remitió la semana pasada una carta a la empresa ferroviaria solicitando información detallada sobre el plan anual de prevención y tratamiento de biomasa de la empresa pública. Sin respuesta por el momento.

Asimismo, Adif pone en marcha cada año el Plan de Prevención contraincendios, que está activo desde el 1 de junio para minimizar el riesgo de incendio en los más de 15.000 kilómetros de líneas de ancho estándar, ibérico y métrico. Se refuerza la vigilancia del paso de trenes por estaciones y en zonas próximas a espacios naturales protegidos o áreas ambientalmente vulnerables, y la colaboración permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).