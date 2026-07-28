Los embalses de Galicia Costa y Miño-Sil se encuentran a un 63,9 % y 72,3 % de su capacidad

Embalse de Eiras a principios del mes de julio Adrián Irago | EUROPAPRESS

Los embalses de las demarcaciones hidrográficas Galicia Costa y Miño-Sil se encuentran a un 63,9 % y 72,3 % de capacidad, lo que implica una bajada semanal del 1,3 % y un 1,9 % respectivamente. Los embalses gallegos almacenan actualmente 2.628 hectómetros cúbicos de agua, tras perder 67 en siete días. A pesar del descenso, las reservas de las presas de la cuenca Galicia Costa están 27 hectómetros por encima en comparación con la misma fecha del 2025, aunque por debajo de la media a cinco y diez años. En los embalses de la mitad oriental la situación es peor que hace un año, y también es inferior a la media del último decenio.

Analizando solo las reservas para uso consuntivo, es decir, el agua embalsada que puede destinarse a consumo humano, agrícola o industrial (excluyendo por tanto las presas de uso exclusivamente eléctrico) suma 354 hectómetros cúbicos entre las dos cuencas. Hay 294 en la demarcación Miño-Sil (53 menos que hace una semana), y 60 en la cuenca oeste (nueve hectómetros cúbicos menos).

En cuanto al panorama nacional, las reservas hídricas de todo el territorio español se encuentran al 71,3% de la capacidad total. Los embalses de España almacenan actualmente 39.985 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone una disminución de 1.127 en la última semana.

Por debajo del 80 % de su capacidad se encuentran las cuencas del Cantábrico Oriental (74 %); Cantábrico Occidental (74,1 %); Miño-Sil (72,3 %); Galicia Costa (63,9 %); Duero (71 %); Tajo (65,9 %); Guadiana (77,4 %); Tinto Odiel y Piedras (77,3 %); Guadalquivir (78,1 %); Cuenca Mediterránea Andaluza (71,6 %); Segura (55,8 %); Júcar (59,7 %); y Ebro (68,2 %).

En el extremo contrario, hay tres cuencas por encima del 80 %, las mismas que hace siete días: la de Guadalete-Barbate (81,5 %), las cuencas internas de Cataluña (al 82,7%) y las cuencas internas del País Vasco (al 85,7%).