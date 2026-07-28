Detenido un pintor que robó joyas y hasta la hucha de los niños en casas donde trabajó en Sanxenxo y O Grove

La Guardia Civil investigó los robos en varias casas de Sanxenxo y O Grove GUARDIA CIVIL

Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Sanxenxo a un vecino de Arzúa, de 37 años, con antecedentes policiales por hechos similares, al que se le atribuyen supuestamente ser el autor de cuatro delitos de hurto de joyas en viviendas de O Grove y Sanxenxo donde trabajó como pintor. Según señalan desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, se presentaron varias denuncias, por parte de los perjudicados, donde se menciona que el detenido «era contratado en dichas viviendas para realizar trabajos de pintura en su interior». Desde la Comandancia explicaron que el detenido, aprovechando que los propietarios de las viviendas no estaban en casa, supuestamente «se dedicada a buscar por las estancias de las mismas, apoderándose de las joyas y dinero que encontraba a su paso».

La Guardia Civil indicó que «cuando los propietarios revisaban sus joyeros, notaban que les faltaban joyas y en algún caso incluso dinero de las huchas de sus hijos». Las pesquisas realizadas por el equipo de investigación de Sanxenxo permitieron determinar que el sospechoso presuntamente «aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo en el interior de las viviendas para sustraer piezas de joyería de pequeño tamaño y alto valor, dificultando así que las víctimas advirtieran de inmediato su desaparición».

En el transcurso de la investigación lograron identificar al presunto autor de los hechos, cuyo denominador común era que «había estado trabajando como asalariado en todas las viviendas asaltadas y que el mismo había realizado la venta de gran parte de las joyas sustraídas en tiendas de compra de oro en Vilagarcía, Santiago y Sanxenxo con un valor superior a los 9.500 euros».

Los agentes lograron recuperar algunas de las joyas y el resto fueron reconocidas por sus propietarios «gracias a la documentación obrante en poder del establecimiento y registros policiales». Las diligencias fueron instruidas por la Guardia Civil de Sanxenxo y remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, donde el hombre deberá comparecer cuando se le requiera.