La conferencia sectorial de Transportes se reactiva tras cuatro años, pero sin la presencia del ministro Óscar Puente

El secretario de Estado José Antonio Santano presidiendo este martes la conferencia sectorial de transportes

Hasta este martes, la última conferencia sectorial de Transportes —el órgano que reúne a representantes del Ministerio con los consejeros de esta materia en las distintas comunidades autónomas— se había celebrado en julio del 2022. Por aquel entonces, la cartera estaba en manos de Raquel Sánchez. En cuatro años no se había vuelto a convocar este encuentro, a pesar de las peticiones de más de un Gobierno autonómico. No eran pocos los consejeros que pedían verse con el actual ministro Óscar Puente para tratar cara a cara y en conjunto cuestiones como las inversiones ferroviarias, el mantenimiento de carreteras o incluso algún peaje. Este martes, por fin, había esa oportunidad. Los consejeros fueron convocados a una cita por la mañana en Madrid. Y la cita se celebró. Pero lo que no resultó posible fue tratar en persona con el ministro. En su lugar, el encuentro fue presidido por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Esa ausencia ha trascendido más que los propios temas de la reunión, a pesar de que en el orden del día había cuestiones tan importantes como el abono único, el nuevo mapa de concesiones de transporte por carretera o las inversiones en el sistema ferroviario. «É unha tomadura de pelo», dijo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. El gallego fue uno de los encargados de manifestar el sentir del resto de representantes de su partido, el PP, molestos por el plantón de Óscar Puente.

Calvo explicó que Transportes justificó la incomparecencia de su titular en que esta misma mañana se celebraba también el Consejo de Ministros. El representante de la Xunta y sus compañeros de siglas consideran, sin embargo, que Puente podría haberse incorporado más tarde a la sesión de trabajo si hubiera tenido interés. «É unha falta de respecto que non estivese presente para tratar directamente coas comunidades as súas demandas», lamentó el conselleiro, recordando que la conferencia sectorial llevaba cuatro años sin convocarse. El propio Calvo había dicho, antes de entrar a la reunión, que esperaba que el ministro llegase «con ánimo de dialogar e de escoitar ás comunidades, que son as que teñen que xestionar diante dos veciños e teñen as competencias». No sucedió, lo que llevó al representante de Extremadura a decir que Puente les había dejado tirados. «Si ya estamos acostumbrados en Extremadura a que el tren o el avión nos deje tirados, hoy quien nos ha dejado tirados a los extremeños es el ministro de Transporte», reprochó Francisco José Ramírez.

También el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, el socialista Alejandro Calvo, lamentó la ausencia de Puente. Pese a que la consideró «justificada», también señaló que «hubiese sido muy adecuado» que asistiera al encuentro. «Yo estoy aquí porque creo que hay que estar donde se deciden las cosas y pedimos lo mismo», dijo el representante asturiano. También reveló que la reunión había sido «dura» y afeó que algunas comunidades del PP hubiesen intentado trasladar al encuentro la «agenda política de la Comunidad de Madrid», frente a las necesidades concretas de cada autonomía, especialmente las más periféricas.

Abono único y mapa concesional

Con la forma más destacada que el fondo, sí ha trascendido que sobre la mesa de la conferencia sectorial estuvo, por ejemplo, el tema del abono único, el título de transporte que entró en vigor a principios de año y que permite viajar en autobuses estatales y trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe por 60 euros al mes. Según la nota de prensa remitida por el Ministerio, en la reunión «se constató el interés por avanzar en el desarrollo de este proyecto estratégico». El Gobierno quiere que las comunidades se sumen a la iniciativa para incorporar los autobuses locales y regionales, de manera que el abono sea realmente interoperable y se pueda viajar en todos los medios de transporte con el mismo abono, salvo en los trenes de alta velocidad. Para ello es necesario que haya un reconocimiento mutuo de los títulos de transporte, por lo que el Ministerio ha ofrecido un mecanismo formal de colaboración que se canalice a través de un protocolo o similar para avanzar en este tema.

El nuevo mapa de concesiones del transporte de viajeros en autobús también se trató. Lo confirma el Gobierno, que explica que su objetivo es licitar todos los contratos de forma progresiva en un plazo inferior a los dos años. Y lo confirma la Xunta, que asegura que durante el encuentro insistió en la necesidad de mantener en ese mapa todos los servicios suprimidos y reforzar las conexiones de Galicia con Madrid, Salamanca y el norte peninsular. «Temos que falar do mapa concesional porque se lle deu unha patada para adiante e se nos fixo tragar, sen ter en conta a maior parte das alegacións», decía Calvo antes de la reunión. No parece que tras ella las posturas estén más próximas, aunque cada parte ha reiterado su discurso.

Esa es la tónica con el resto de temas. Desde la Xunta explican que en la conferencia han repetido quejas y demandas como la necesidad de una financiación estable del transporte público, que no dependa de decisiones semestrales, que se dé prioridad al cambio de ancho de las vías entre Ourense y Santiago para adaptarlo al estándar europeo, la puesta en servicio de distintas autovías internas o la mejora del firme y del mantenimiento en general en la red de carreteras del Estado. Pero no se aclara si el Ministerio ha sido receptivo a esas peticiones.

Por su parte, desde Transportes explican que se expusieron a las comunidades toda una serie de iniciativas como el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible, las medidas del Plan Social para el Clima (que segura movilizarán cerca de 4.300 millones de euros) o las inversiones en la compra de nuevos trenes.

Muchos temas en el orden del día y sobre la mesa, pero, a juzgar por las declaraciones efectuadas tras la reunión, pocos avances prácticas en un encuentro del que, lo más destacable, ha sido que el plantón no lo han dado los consejeros autonómicos, sino el ministro.