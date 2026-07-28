Arrancan los trabajos para elaborar el séptimo plan de financiación de las universidades de Galicia

Reunión para constituir el grupo de trabajo que elaborará el nuevo plan de financiación universitaria

Este martes ha quedado constituido el grupo de trabajo que se encargará de elaborar el próximo plan de financiación universitaria de Galicia. Será el séptimo documento de este tipo y cubrirá el período 2028-2032, ya que la actual hoja de ruta, vigente desde el 2022 se ha prorrogado para cubrir el próximo año, debido a las recientes elecciones rectorales celebradas en las universidades de Vigo y Santiago.

Según las previsiones de la Xunta, durante lo queda del 2026 y aproximadamente el primer trimestre del 2027 se llevarán a cabo los trabajos de cálculo y redacción del nuevo plan por parte del grupo de trabajo recién constituido. Las previsiones económicas deberán tener en cuenta novedades incorporadas en los últimos años, como la matrícula gratuita para quienes inicien estudios o los continúen con un determinado porcentaje de créditos aprobados previamente. También tendrá en cuenta la creación de la Fundación Galtia, la entidad pública diseñada por el Gobierno gallego para atraer y retener talento científico, o la puesta en marcha del programa estatal María Goyri, que busca incorporar profesorado ayudante doctor en las universidades públicas.

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Para elaborar las cifras, serán fundamentales los datos que proporcionen las universidades gallegas. En los próximos meses, las tres entidades deberán remitir a la Xunta información como sus tablas de necesidades docentes, la planificación de jubilaciones, sus planes de investigación y distintos datos de contabilidad analítica, como el coste de cada centro o el coste por crédito, entre otros.

En la reunión de este martes participaron miembros del Gobierno gallego y de los tres rectorados. Por parte de la Xunta estuvieron presentes el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; el director xeral de Orzamentos e Financiamento Autonómico, Arturo López; la subdirectora xeral de Universidades, Beatriz Soutelo; y el subdirector de Financiamento Autonómico, Recursos e Análise orzamentaria, Javier de la Peña. En representación de la Universidade de Santiago de Compostela acudió su gerente, Juan Díaz Villoslada, y el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Roberto Bande; por la de Vigo participaron la gerente, Ana María Comesaña, y el vicerrector de Estratexia, Gobernanza e Economía, Xosé Henrique Vázquez; mientras que desde la Universidade da Coruña acudieron el rector, Ricardo Cao, y el vicerrector de Economía e Planificación Estratéxica, Ángel Fernández.

Desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional explican que el documento para el período 2028-2032 mantendrá la estructura del plan vigente. Una hoja de ruta gracias a la cual, aseguran «Galicia acadou o obxectivo de un gasto público (local, autonómico, estatal e europeo) nas universidades equivalente ao 1 % do Produto Interior Bruto autonómico xa no ano 2023». A falta de que las universidades presenten las cuentas auditadas del período completo, la Xunta prevé que el sexto plan de financiación universitaria termine habiendo movilizado más de 3.300 millones de euros en total.