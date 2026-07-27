El techo de gasto de la Xunta superará por primera vez los 15.000 millones

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos XOAN A. SOLER

El Gobierno gallego ha aprobado este lunes el techo de gasto para el ejercicio del 2027, que supera por vez primera los 15.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,5 % respecto a este año y lo que se traduce en 782 millones de euros más en los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio. Un crecimiento que se produce a pesar del final del mecanismo de apoyo financiero que la Unión Europea introdujo para contrarrestar la pandemia y que se cubrirá con fondos ordinarios, tal y como han informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. El máximo mandatario gallego ha insistido en la importancia de cumplir con el calendario para tener cuentas en «tempo e forma» que puedan entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. Tras la decisión del Ejecutivo autonómico está previsto que esta misma semana se celebre un pleno extraordinario en el Parlamento gallego para aprobar, un año más, el límite de gasto no financiero.

El blindaje de los servicios públicos, la continuidad con el impulso a la política de vivienda y el Xacobeo del 2027 se erigen en los grandes retos del Gobierno gallego para el 2027, un ejercicio en el que está previsto (según el cuadro macroeconómico) que el PIB crezca un 1,9 %, dos décimas menos que este año, fruto de las incertidumbres del contexto internacional, propiciadas por la guerra comercial y arancelaria y los conflictos bélicos. La tasa de paro bajará del 8,1 de este ejercicio al 7,7 % del próximo, según las estimaciones de la Consellería de Facenda.

Su responsable, Migue Corgos, ha destacado que se trata «do primeiro teito de gasto sen recursos extraordinarios» y que Galicia acumula ya siete años ininterrumpidos de crecimiento económico. Para el 2027, el objetivo, ha explicado,«é avanzar na redución da ratio entre débeda e PIB ata situarnos por debaixo do 13 %». A las amenazas del contexto internacional, el conselleiro ha añadido las internas, entre las que ha destacado «a inestabilidade» del Gobierno central, incapaz, según ha dicho, de hacer las reformas necesarias para que el país crezca estructuralmente.

Corgos ha criticado la falta de nuevos presupuestos del Estado desde el año 2023 y también ha aludido al rechazo del Congreso a la senda fiscal marcada por el Gobierno; una senda que, además, es «incompatible» con la regla de gasto a la que están sometidas las distintas administraciones. En su intervención ha afirmado que la Xunta reducirá «por cuarto año consecutivo» su endeudamiento neto y que este año la ratio deuda sobre PIB se reducirá hasta el 12,7 %, «tres años antes» de lo previsto.

Rechazo a la quita de la deuda

En el turno de preguntas, el presidente gallego ha aludido también al rechazo de Galicia a pedir la quita de la deuda aprobada por el Congreso, que ascendería a 4.010 millones de euros. Según Rueda, se trata de algo «máis complexo», ya que Galicia lo que reclama es un sistema de financiación justo, porque no tiene un problema de deuda, ha insistido.

«O pouco que sabemos é que pasamos a ter menos do 3 % da financiación co 6 % da poboación», dijo el presidente gallego sobre la propuesta de financiación del Gobierno. Un Ejecutivo central que, según el máximo mandatario gallego, intenta que después haya encuentros bilaterales para que quienes salgan beneficiados no se tengan que sentar con los perjudicados.

Para el presidente gallego, la quita de la deuda debería ir acompañada de un nuevo sistema de financiación que satisfaga las necesidades de Galicia, porque la «condonación» de esos 4.000 millones de euros, que no estarán a disposición de los gallegos para gastar, ha aclarado; implica «ter que asumir a mutualización» del conjunto de deuda del resto de comunidades, con lo que la nueva deuda sería superior, ha explicado.

Críticas del BNG

Por su parte, la portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, considera el proyecto para el techo de gasto presentado por el Gobierno del PP en la Xunta una nueva muestra más de la «falta de ambición política» en la Xunta y un anticipo de unos presupuestos para el 2027 «repetitivos» y sin las respuestas necesarios a los grandes retos que tiene por delante el País.

«Os primeiros datos sobre o teito de gasto evidencian que o Goberno de Rueda segue instalado no conformismo e na falta de ambición política e fan previsible un orzamento para o 2027 que non vai servir para rescatar nin aos galegos e galegas que peor o están pasando nin aos servizos públicos, e que tampouco van servir para avanzar na transformación económica que precisa Galiza», lamenta Presas.