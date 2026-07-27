«Pensei que era isto só, pero hai lumes por todos lados. Arderá España enteira»

María Cobas Vázquez
María Cobas OURENSE / LA VOZ

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Los escombros dibujan una parte importante del paisaje de San Vicente de Leira.
Los escombros dibujan una parte importante del paisaje de San Vicente de Leira. MIGUEL VILLAR

En San Vicente de Leira, la zona cero de los incendios del 2025, los vecinos siguen con empatía y tristeza lo que sucede en otros puntos de la Península

28 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando está a punto de cumplirse un año de aquel fatídico 16 de agosto en el que San Vicente de Leira se convirtió en la zona cero de los incendios forestales del 2025, la conversación

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