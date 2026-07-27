O PPdeG denuncia o uso partidista do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres por parte do BNG e esixe un regulamento de normas do espazo
GALICIA
Acusa aos nacionalistas de usar o espazo nun «mitin partidista» coa exhibición de símbolos independentistas27 jul 2026 . Actualizado a las 18:23 h.
O PPdeG denunciou este luns «a instrumentalización partidista» do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres por parte do BNG e esixe un regulamento urxente que regule os usos permitidos no recinto. A través dunha proposición non de lei, os populares veñen de expresar o seu «firme rexeitamento» ante a utilización política realizada pola organización nacionalista xuvenil Galiza Nova, o pasado 23 de xullo, no interior deste espazo. Tal e como apuntan, lonxe de manterse o respecto e a solemnidade propios dun espazo de homenaxe a figuras fundamentais da nosa historia, realizáronse «proclamas, arengas e consignas» de marcado carácter ideolóxico, «máis propias dun mitin que dun acto institucional».
Así mesmo, sinalaron que, durante o evento, tamén se ondearon bandeiras estreladas, «un símbolo identificado co independentismo galego, que non representa oficialmente a Galicia nin ao conxunto dos galegos». Neste punto, os populares lembran que este espazo é un dos principais símbolos institucionais da identidade colectiva e que «o seu espírito debe permanecer sempre á marxe do uso partidista e a confrontación partidaria», tal e como recolle a Lei que regula o Panteón de Galegas e Galegos Ilustres.
Os populares lamentan que, unha vez máis, os nacionalistas «lle falten o respecto ás institucións» e traten de apropiarse de espazos que «son un símbolo compartido e patrimonio» de toda a sociedade galega, polo que, engaden, «debe primar o respecto ao carácter integrador e de consenso».
Regulamento de usos de espazo
Neste contexto, para o PPdeG resulta imprescindible preservar a neutralidade institucional do Panteón, reservando a súa utilización de xeito exclusivo para actos de carácter institucional, cultural, académico ou conmemorativo; e desvinculándoo de actos de natureza partidista.
Así, a iniciativa, rexistrada hoxe, avoga porque o Padroado do Panteón ?formado polo Parlamento de Galicia, a Xunta, o Concello de Santiago e o Arcebispado da arquidiocese de Santiago- culmine a aprobación do regulamento de usos que preserve a natureza e o significado do lugar, así como fixe as normas relativas ás honras, protocolos e cerimonias que nel se desenvolvan. O obxectivo, remarcaron os populares, é garantir que este espazo de encontro, recoñecemento e memoria compartida «continúe sendo patrimonio común de todos e non un instrumento ao servizo de fins partidistas».