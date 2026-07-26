O Goberno destaca o uso do galego na Administración do Estado
GALICIA
Segundo unha enquisa feita aos empregados públicos, case o 72% do persoal acredita un nivel Celga 4 ou superior26 jul 2026 . Actualizado a las 20:53 h.
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, vén de manter unha reunión de traballo co secretario xeral da Delegación do Goberno, Alberto de la Fuente, e co conselleiro técnico Daniel Martínez, para analizar os resultados da primeira Enquisa de Uso e Coñecemento do Galego na Administración Xeral do Estado (AXE) en Galicia, na que participaron 1.692 empregados públicos de todos os ministerios con presenza na comunidade.
A enquisa constata unha boa implantación do galego na Administración xeral do Estado en Galicia. Case o 72 % do persoal acredita un nivel Celga 4 ou superior, mentres que as competencias de comprensión oral e escrita acadan niveis moi elevados.
O 43 % do persoal emprega o galego de forma habitual no seu posto de traballo, unha porcentaxe que aumenta entre quen presta atención directa á cidadanía. Pedro Blanco valora estes resultados como unha mostra do compromiso do Goberno e da Administración Xeral do Estado coa lingua propia de Galicia e cos dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos.
Medidas en marcha
Pedro Blanco subliña que «a cidadanía ten dereito a relacionarse coa Administración en galego e que se debe seguir traballando e mellorando para que ese dereito se exerza con plena normalidade en todos os servizos públicos». Neste sentido, destaca que a Delegación do Goberno continuará impulsando medidas para favorecer o uso cotián do galego na Administración, reforzando especialmente a formación en expresión oral e escrita, facilitando recursos lingüísticos ao persoal e consolidando unha cultura organizativa que contribúa á normalización da lingua no ámbito administrativo que compete ao Estado no seu traballo en Galicia.
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O delegado incide en que o galego é o elemento esencial da identidade de Galicia, polo que reafirma o compromiso do Goberno de España de seguir promovendo o seu uso e garantindo unha atención pública cada vez máis próxima, accesible e respectuosa cos dereitos lingüísticos da cidadanía.