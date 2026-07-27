Sindicatos impulsan un procedimiento para adelantar la edad de jubilación de trabajadoras del SAF

Comisiones Obreras (CC.OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) comunicaron formalmente este lunes a la Asociación Estatal de Entidades de Servizos de Atención a Domicilio (Asade) su intención de iniciar las actuaciones necesarias para solicitar la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en España.

En la notificación, CC.OO. aseveró que en el sector concurren las condiciones necesarias para estudiar y reconocer el acceso anticipado a la jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores. «El trabajo desarrollado diariamente por estas profesionales exige una elevada carga física, posturas forzadas, movilización de personas dependientes, desplazamientos continuos, exposición a riesgos psicosociales y una importante responsabilidad emocional. Todo esto se produce, en muchas ocasiones, en condiciones laborales insuficientemente reconocidas, pese al carácter esencial del servicio que prestan a miles de personas mayores, dependientes y familias», subrayó la institución en su escrito.

Al tiempo que CC.OO., en conjunto con la UGT, propuso a Asade la presentación de la solicitud a través de la participación de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en el sector, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha convocado una manifestación bajo el lema «El sector no olvida» para el próximo día 29 de julio en O Porriño (Pontevedra), con motivo del primer aniversario del fallecimiento de la trabajadora del SAF Teresa de Jesús González en una de las casas a las que acudía.

Buscan «erradicar» la violencia sectorial

En una rueda de prensa, el responsable nacional de CIG-Servizos, Pedro Pérez, ha recordado la tragedia ocurrida en julio del 2025 en la parroquia de Atios, subrayando que desde aquel momento el sindicato ha hecho «todo o posible» para «erradicar» las situaciones de violencia en el sector. Además, tanto él como la secretaria comarcal das Mulleres de CIG Vigo, Ester Mariño, han hablado del protocolo ante situaciones de violencia del SAF que firmaron sindicatos, patronal y diversos agentes negociadores de la Xunta —el Instituto Galego de Seguridade y Saúde Laboral—, pero no la Consellería de Política Social.

Tras explicar que el protocolo llevaba aparejado un anexo con las diferentes acciones necesarias para que pudiese tener efecto, como cambios legislativos que debería llevar a cabo el Gobierno autonómico, recriminaron que, tras un año y una «negociación moi intensa», Política Social «négase a asinar e deixa o protocolo sen ningún tipo de efecto». El ISSGA, que es púbico, firmó el protocolo, pero no el anexo.

Desde la CIG también insistieron en pedir un nuevo convenio para el sector, con mejoras tanto salariales como laborales para las trabajadoras, con más seguridad y con la posibilidad de que puedan abandonar una de las viviendas en caso de agresión sin que suponga una reducción de sus horas o ingresos, entre muchas otras reclamaciones.

La manifestación de este miércoles partirá del Centro Cívico de O Porriño hasta el Ayuntamiento a partir de las 11.30 horas. En está, la CIG clamará por un sistema público gallego de atención a las personas y advertirá de que la privatización de este servicio solo supone «precariedad».