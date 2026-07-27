La otra playa de As Catedrais que pocos conocen

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La playa de As Catedrais, en Ribadeo, tiene su fachada, la imagen icónica que todos buscan, en la sucesión de arcos labrados en los acantilados. Allí cada día se juntan multitudes, más de 4.000 personas de forma ordinaria cada jornada en julio y agosto, para hacerse la foto de rigor y asombrarse con un paisaje que, en ningún caso, es único. Porque casi todos ignoran que, yendo un poco más allá, siguiendo hacia la playa de Esteiro, en dirección a Illas, a apenas 200 metros de distancia se prolonga el espectacular paisaje.

Allí no hay masificaciones ni control de acceso, que solo se puede hacer caminando con la marea baja desde As Catedrais, desde la propia playa de Esteiro o desde la siguiente, la de Illas, donde también había una sucesión de arcos hasta que hace unos años uno de ellos se vino abajo.

El paisaje, los acantilados que hay entre Esteiro e Illas son prácticamente iguales a los de As Catedrais, pero con el encanto añadido de que no hay aglomeraciones. La gente, cuando lo ve, se maravilla por la sorpresa. Hay un enorme arco, una laguna que se forma en marea baja en un entrante de los acantilados de notable altura, cortados a plomo, donde se aprecia con nitidez la sucesión de estratos tan característica de esta zona costera, y también hay cuevas. La sensación es la de una playa de As Catedrais más joven, en formación, pero con igual encanto y presencia. Este lugar tiene los mismos atributos que le valieron a la playa de As Catedrais ser reconocida como una de las más bonitas del mundo.

El recorrido, de unos 400 metros desde el final de As Catedrais a la playa de Illas, solo puede hacerse con las mareas bajas de mayores coeficientes y durante un corto espacio de tiempo. Todo está en el ámbito protegido del monumento natural de As Catedrais.