Los empresarios gallegos reclaman garantías de que Galicia no quedará fuera de los grandes corredores ferroviarios europeos

Tren de mercancías pasando sobre el río Ulla MARTINA MISER

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) quiere saber al detalle los planes del Gobierno central para el corredor atlántico. En concreto, quieren conocer el contenido del plan director para este corredor ferroviario, cuáles son las inversiones previstas, sus plazos... de modo que se pueda hacer un seguimiento de la posible evolución de esta vía de comunicación, que consideran esencial para la comunidad. Todo esto llega después de que trascendiese que el Ministerio de Transportes comunica a Bruselas que no es oportuno ni viable adaptar las vías españolas al ancho estándar europeo.

La Comisión de Infraestructuras de la CEG celebró esta mañana una reunión extraordinaria en la que analizó esas informaciones, conocidas en los últimos días, sobre esa renuncia del Gobierno de España a implantar del ancho ferroviario común en los corredores europeos, para dar cumplimiento al Reglamento 2024/1679. Una información que tildan de «escasa», por lo que consideran «prematuro extraer conclusiones definitivas», mientras no se haga público el contenido íntegro del informe remitido a Bruselas ni se conozcan las implicaciones concretas que esta decisión tendrá para Galicia y para el conjunto del corredor atlántico.

«Ni ese informe ni esa planificación han sido trasladados a los agentes económicos y sociales, pese a tratarse de decisiones estratégicas que condicionarán el futuro de la competitividad empresarial durante las próximas décadas», censuran.

Entienden, además, que el debate no debe centrarse únicamente en la conveniencia o no de transformar toda la red ferroviaria española, sino en saber cuál será la planificación para Galicia, qué actuaciones están previstas en el corredor atlántico y cómo se garantizará la interoperabilidad ferroviaria tanto dentro de España como con Portugal y el resto de Europa.

En ese sentido, desde la CEG recordaron que viene reclamando desde hace tiempo conocer el contenido del plan director del corredor atlántico, las inversiones previstas y los plazos, además de exigir la constitución de una comisión de seguimiento que permita mantener una interlocución permanente entre las administraciones y las organizaciones empresariales.

Así las cosas, la comisión ha insistido en pedir «garantías» y «transparencia» para que la comunidad autónoma de Galicia no quede al margen de la red ferroviaria europea. «Corremos el riesgo de perpetuar no solo el aislamiento hacia el exterior, sino de crear verdaderas fronteras al transporte nacional por ferrocarril», defienden. Por ello reclaman también «claridad y certidumbre» sobre como circularán las mercancías desde el norte y sur de Galicia. «Nosotros venimos demandando, reiteradamente, y desde hace muchos años, la necesidad de que las mercancías salgan por el norte, desde Ferrol, A Coruña y Lugo hacia Monforte, para lo cual es imprescindible la electrificación y desde el sur, desde Vigo y Pontevedra vía Ourense hacia Monforte», señala en una nota.