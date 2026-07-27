Educación bajará el número de alumnos mínimo en las titulaciones
universitarias para adecuarse a la realidad demográfica
GALICIA
La Xunta anuncia un nuevo decreto que regulará la enseñanza superior en el que ya están trabajando las tres universidades públicas27 jul 2026 . Actualizado a las 18:20 h.
El Gobierno gallego ha anunciado el inicio de la tramitación de una nueva normativa en materia de titulaciones universitarias para «modificar e modernizar» la existente e introduciendo «unha maior flexibilidade na oferta de graos e mestrados», en palabras del presidente Rueda. El jefe del Ejecutivo autonómico vinculó los cambios a la dinámica poblacional presente y futura y para seguir fortaleciendo el sistema universitario.
«O obxectivo é poder deseñar un catálogo de titulacións innovador, de calidade e aliñado coas necesidades socioeconómicas de hoxe en día», precisó Rueda. El futuro decreto que regulará las enseñanzas universitarias oficiales entra en consulta pública previa y en su elaboración ya están participando las universidades públicas.
Norma desfasada
La principal novedad, tal y como explicó Rueda, es que «se vai reducir o número mínimo de alumnos que debe ter unha titulación, tendo en conta a evolución demográfica». El nuevo texto normativo tendrá en cuenta si se trata «de estudios de grao ou de mestrados e se se oferta nos campus centrais ou nos campus nos centrais». En este sentido, se detallarán los criterios establecidos para cada caso, así como las adaptaciones específicas para titulaciones concretas, como hasta ahora. «Actualízase o decreto vixente ata a actualidade que é o de 2011, polo que ten que adaptarse á evolución de todos estes anos». En esa norma, se establecía un número mínimo de 50 alumnos y alumnas en los campus centrales y 45 en los no centrales para los grados universitarios «e de 20 alumnos e alumnas no caso dos mestrados», puntualizó Rueda.
El futuro decreto también regulará el mapa de titulaciones como un instrumento de planificación, coordinación y ordenación de la oferta docente del Sistema universitario gallego a medio plazo. El objetivo marcado es completar la totalidad de las titulaciones significativas que se puedan cursar en Galicia, sobre todo en el que alcanza al campo científico y profesional. «No curso que vén de rematar, o 2025-2026, se ofertaron 141 graos, 218 mestrados e 136 doutorados en todo o sistema universitario de Galicia», recordó Rueda.