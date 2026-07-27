El Camino encandila al turismo internacional: «Estamos en Galicia cumpliendo un sueño, lo mejor que vivimos»

Amara Santos MELIDE/LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El veneciano Massimo en la etapa Melide-Arzúa.
El veneciano Massimo en la etapa Melide-Arzúa. VÍTOR MEJUTO

Entre enero y junio del 2026, el 35,8 % de los peregrinos fueron nacionales, seguidos por estadounidenses, italianos, alemanes, portugueses, ingleses y mexicanos

28 jul 2026 . Actualizado a las 14:38 h.

Un total de 800 kilómetros, los que integran el Camino Francés, son suficientes para encandilar a miles de personas cada año para caminar durante días hacia una ansiada meta final: la plaza del Obradoiro. Las

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete