El Camino encandila al turismo internacional: «Estamos en Galicia cumpliendo un sueño, lo mejor que vivimos»
MELIDE/LA VOZ
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Entre enero y junio del 2026, el 35,8 % de los peregrinos fueron nacionales, seguidos por estadounidenses, italianos, alemanes, portugueses, ingleses y mexicanos28 jul 2026 . Actualizado a las 14:38 h.
Un total de 800 kilómetros, los que integran el Camino Francés, son suficientes para encandilar a miles de personas cada año para caminar durante días hacia una ansiada meta final: la plaza del Obradoiro. Las