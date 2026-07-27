Besteiro insta a la Xunta desde Argentina a cambiar de manera profunda las políticas de retorno

Besteiro en su viaje institucional por Argentina y Uruguay. PSdeG

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó a la Xunta un plan específico para fortalecer los vínculos con Galicia de los descendientes de la emigración que están accediendo a la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. Besteiro formuló esta propuesta tras reunirse con distintos colectivos de la diáspora durante su gira por Argentina y Uruguay, donde se desplazó para celebrar con la emigración el Día Nacional de Galicia. Este lunes mantuvo encuentros con el Centro Descendientes Españoles Unidos y con dirigentes y socios del Club Centro Galicia. «Estamos ante unha nova xeración de galegos e galegas que xa sente Galicia como propia pola historia das súas familias e á que agora se lle recoñece, por xustiza, o dereito á nacionalidade», afirmó. El líder socialista advirtió que este proceso abre «unha oportunidade histórica» para ampliar y renovar a Galicia exterior.

Por ello, le pide a Rueda que la aproveche y que deje de combatir la Ley de Nietos obedeciendo a los órdenes de Feijoo. «A Xunta non pode crear galegos de primeira e de segunda, por iso cómpre ofrecer ás novas xeracións ferramentas que manteñan vivo o sentimento de pertenza e para que poidan participar no presente e no futuro da nosa terra», explicó.

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Besteiro instó al Gobierno gallego a trabajar de la mano de los centros y asociaciones de la diáspora, a los que definió como «a rede que mantivo Galicia viva no exterior durante xeracións». Reclamó programas educativos, lingüísticos y culturales dirigidos especialmente a la juventud y elaborados en colaboración con la colectividad gallega. Entre las medidas propuestas, apuntó a la incorporación de la historia y de la cultura de la emigración en el sistema educativo gallego. «Galicia non pode vivir de costas á súa propia historia. Os nosos mozos e mozas deben saber que boa parte do país que somos foi construída tamén polo esforzo, o sacrificio e a solidariedade da emigración», señaló.

Un retorno ligado al empleo

El secretario general del PSdeG urgió también a impulsar un cambio profundo en las políticas de retorno, dotándolas de más recursos y vinculándolas de manera efectiva al mercado laboral para aprovechar la buena situación económica que atraviesa España.

«Non chega con axudar a volver. Hai que facer posible quedar», resumió Besteiro, quien defendió que las medidas de retorno deben facilitar el acceso a un empleo. Besteiro criticó que la Xunta limite su relación con la diáspora «a actos institucionais e discursos en datas sinaladas» y exigió una política estable que reconozca la emigración como una parte fundamental de la Galicia actual. «É incoherente reivindicar a galeguidade da emigración e cuestionar despois o dereito dos seus fillos e netos á nacionalidade. A Lei de Netos responde a unha reclamación histórica e fai xustiza con miles de familias que nunca deixaron de sentirse vinculadas a Galicia», concluyó.