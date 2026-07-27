Augas de Galicia controlará la calidad de las aguas subterráneas cada dos meses hasta el 2030

Cavidad subterránea en Baiona con abastecimiento de agua

El Consello de la Xunta reunido este lunes ha renovado el convenio de colaboración entre Augas de Galicia y el Laboratorio de Medio Ambiente para controlar la calidad de las aguas subterráneas en la demarcación Galicia Costa. Las 18 masas identificadas en esta zona tienen especial importancia de cara a situaciones de sequía, pues funcionan como reservas naturales de agua dulce que podrían utilizarse para abastecer de agua potable a la población.

La adenda al convenio autorizada esta mañana permitirá tomar y analizar muestras cada dos meses en 76 puntos distintos para analizar los nutrientes y contaminantes presentes en el líquido, y continuar realizando estos controles hasta el año 2030, con una inversión de alrededor de 1,24 millones de euros. El objetivo, explica la Consellería de Medio Ambiente, es garantizar la calidad y sostenibilidad a largo plazo de esta masas hídricas.

La demarcación Galicia-Costa cuenta con 18 masas de aguas subterráneas identificadas y controladas. Según las últimas evaluaciones, todas están en buen estado. «Supoñen unha reserva natural de auga doce que pode ser utilizada para o abastecemento de auga potable á cidadanía, para a agricultura ou para a industria. Ademais, a través da súa interacción coas augas superficiais, contribúen tamén ao caudal dos ríos e lagos. De aí a súa importancia sobre todo en períodos de seca», destacan desde la Xunta.

La iniciativa prevé realizar muestreos cada dos meses en los 76 puntos de la red de control de aguas subterráneas (distribuidos en 33 piezómetros, 22 manantiales, diez fuentes y once pozos. El Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG) es el encargado de tomar las muestras y transportarlas hasta sus instalaciones de A Coruña y Pontevedra, donde son analizadas.

En concreto, se evalúan los nutrientes y los contaminantes mediante medidas de parámetros físicos y químicos in situ, y se analiza la presencia de metales o contaminantes orgánicos. Además, hay un programa específico de vigilancia de plaguicidas. Todos los datos se entregan periódicamente a Augas de Galicia en un formato compatible con sus bases de datos, de modo que se facilite la gestión de la información y la toma de decisiones.

La colaboración entre estas dos entidades viene del año 2024. Desde entonces, el LMAG ha tomado casi 770 muestras y más de 57.000 determinaciones químicas y biológicas. Según la última evaluación, todas las masas subterráneas de la cuenca Galicia Costa están en buen estado.