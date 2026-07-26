Un millón de gallegos perdieron puntos del carné en los últimos veinte años

Imagen de un control para comprobar el consumo de alcohol al volante, una de las infracciones que más puntos hace perder.

Un millón de gallegos perdieron seis millones y medio de puntos de su carné en los últimos veinte años. Ese es el tiempo que lleva implantado en España el permiso por puntos, un sistema de sanciones que transformó la política de seguridad vial en España y que contribuyó a reducir las tasas de mortalidad en accidentes de tráfico. La evolución desde su implantación, el 1 de julio del 2006, muestra un descenso continuado de la accidentalidad. Un año antes, en el 2005, murieron en Galicia 276 personas en accidentes de tráfico, y la cifra de víctimas mortales fue bajando, con algunos estancamientos, hasta los 96 fallecidos registrados el año pasado. Es cierto que el sistema del carné por puntos vino acompañado de otras medidas de gran calado, como la implantación masiva de radares fijos y la introducción en el Código Penal de las infracciones más graves, como la conducción bajo la influencia del alcohol, los grandes excesos de velocidad o la circulación sin carné. Pero la realidad es que el permiso por puntos introdujo la figura del buen conductor, que mantenía intacto el saldo de su carné, frente al infractor reincidente, que perdía el crédito otorgado por Tráfico y tenía que acudir a un curso de sensibilización para recuperar el saldo que le fue detraído por cometer infracciones graves.

La mayoría de los puntos se perdieron en las carreteras de las provincias de A Coruña (2.558.166) y de Pontevedra (2.544.541), y las infracciones más cometidas por los conductores fueron, y siguen siendo, los excesos de velocidad, el consumo de alcohol, el uso del teléfono móvil al volante y dar positivo en drogas. No usar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil, no llevar casco en moto, conducir de forma temeraria o saltarse un stop son otras infracciones que hacen perder muchos puntos.

A consecuencia de esas infracciones, 32.000 conductores perdieron la vigencia de su carné en Galicia al quedarse sin saldo. Eso significa que tuvieron que recuperar puntos asistiendo a cursos de sensibilización en seguridad vial para poder conducir. También tuvieron que asistir a esa formación otros 40.000 infractores que vieron suspendido su permiso al ser condenados por un tribunal como autores de uno o más delitos contra la seguridad vial. En esas pérdidas por vía judicial, los infractores condenados a más de dos años sin carné tuvieron que volver a examinarse para poder volver a conducir.

Desde el Ministerio del Interior destacan que el permiso por puntos ha demostrado ser mucho más que un sistema sancionador y se ha consolidado como «un instrumento de gobernanza orientado a modificar de manera sostenida los comportamientos de los conductores». Las mismas fuentes señalan que la eficacia del permiso por puntos se basa en la combinación de medidas correctivas y acciones formativas «que llevaron a un cambio progresivo de los hábitos al volante», lo que «sitúa a España entre los países europeos de referencia en materia de siniestralidad vial». La tasa de mortalidad pasó de 128 fallecidos por millón de habitantes en el 2003 (un 25 % por encima de la media europea) a 37 muertos por millón en el 2024.

En el conjunto de España se tramitaron más de 22 millones de sanciones con retirada de puntos, lo que, a juicio de la Dirección General de Tráfico, destaca el sistema como una herramienta para corregir conductas de riesgo y promover una conducción más segura. Con datos consolidados, en el 2024 el 73 % de los conductores españoles conservaban los 15 puntos del carné y más del 90 % tenían 12 o más. Pese a esos datos positivos, existe un grupo de infractores reincidentes, como los 32.000 gallegos que perdieron la vigencia del carné al quedarse sin puntos (335.000 en España). De todas formas, fuentes de Tráfico aprecian la labor reeducadora del sistema de sanciones, ya que más del 91 % de los que perdieron la vigencia de su permiso lo han hecho una sola vez. Casi un 8 % lo perdieron en dos ocasiones, mientras que un 1,1 % se quedaron sin carné tres o más veces en los últimos veinte años.

Endurecimiento contra los reincidentes en infracciones de alto riesgo

Después de veinte años de funcionamiento, el permiso por puntos afronta ahora una nueva etapa y desde la Dirección General de Tráfico anuncian ya unas líneas de actuación que van orientadas al endurecimiento de las medidas dirigidas a los infractores reincidentes, especialmente en conductas de alto riesgo como el uso del móvil al volante y la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

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«Me cuesta creer que hayan pasado veinte años de la puesta en marcha del permiso por puntos», dijo ayer Pere Navarro, que ya era director general de Tráfico cuando se implantó el carné por puntos. En declaraciones a Efe, Navarro recuerda que el permiso por puntos fue uno de los primeros encargos que le hizo el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso. En el primer encuentro entre ambos, el ministro (fallecido en el 2017) le hizo tres peticiones urgentes: «La primera, acabar con las colas de la calle Arturo Soria [donde estaba la Jefatura de Tráfico de Madrid]; la segunda, poner en marcha el permiso de conducir por puntos, y la tercera, reducir el número de accidentes de tráfico». Desde aquella reunión, cada vez que se encontraban, el ministro Alonso le preguntaba «¿cómo va el permiso por puntos?». Para Navarro, eso da una idea de la implicación que el ministro tenía en la mejora de la seguridad vial.