Educación ve «preocupantes» los datos económicos de la Universidade da Coruña y la invita a tomar medidas

PACO RODRÍGUEZ

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña se reunía esta semana para analizar, entre otros asuntos, la liquidación de las cuentas del ejercicio 2024, año en el que el equipo del rector Ricardo Cao, entonces recién llegado, destapó la realidad financiera de la institución. Tras la reunión del jueves, algunas fuentes internas hablaron de la necesidad de que la UDC fuese rescatada por parte de la Xunta,una posibilidad que negaron desde la universidad, que sí admite un desequilibrio económico y considera necesaria una mayor financiación por parte de la Administración autonómica.

Sobre este aspecto se pronunció este domingo el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para quien «Galicia conta con un bo plan de financiamento universitario. É un plan que foi asinado polas tres universidades, que foi consensuado con elas e que entre os seus valores aporta unha gran certeza á planificación económica das universidades». Recordó el titular del departamento autonómico que «de feito, dúas universidades -en referencia a Santiago y Vigo- están aprobando orzamentos en tempo e forma, están executando proxectos de obras», mientras «unha -A Coruña- dá a sensación de que está tendo problemas tanto para a elaboración dos orzamentos como para a aprobación das súas contas». Las universidades, dijo Rodríguez, tienen autonomía de gestión, y el plan de financiación «é un plan que funciona razonablemente ben en dúas das universidades e noutra dá a sensación de que están tendo problemas organizativos internos». Los datos que se acaban de conocer, apuntó, son fruto de una auditoría del Consello Social de la UDC que todavía no está completa, pero «que polos datos que se coñecen é francamente preocupante».

La Xunta, aseguró el conselleiro, «é totalmente leal como institución», pero tampoco puede ser, dijo, «cómplice dunha mala xestión». Recordó que se trata de fondos mayoritariamente públicos, de ahí que considere preciso ser transparentes y responsables: «É necesario poñer en marcha, como se fixo no seu momento, medidas que poidan favorecer unha xestión razonable, unha xestión obxectiva e uha xestión que posibilite un equilibrio financeiro dentro das contas da propia universidade». En su momento, afirmó, se le planteó a la Universidade da Coruña la elaboración de un plan de ajuste y de reequilibrio financiero en el que se adoptasen medidas para sanear las cuentas. «Creo que hai que seguir nesta liña, a universidade, que ten autonomía de xestión, debe ser responsable da mesma. Imos agardar á información definitiva que nos dea a auditoría que está facendo o Consello Económico e Social e a partir de ahí, a UDC, con total transparencia e con total responsabilidade, terá que desenvolver as accións necesarias para facer unha xestión adecuada dos fondos públicos», concluyó.

La UDC, sin hablar la petición de un rescate, sí reconoció la necesidad de una mayor financiación a través del plan del Gobierno gallego, puesto que los ingresos que genera la institución no son suficientes para cubrir los gastos.