Unha Galicia que quere máis autogoberno e mira con ambición o futuro
SANTIAGO / LA VOZ
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La Voz de Galicia reúne no Parlamento os presidentes Alfonso Rueda e Fernando González Laxe para repasar a evolución da autonomía e o estado actual do país, nun encontro recollido polos xornalistas Mario Beramendi e Manuel Varela
25 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Unha Galicia moderna que hai moito tempo deixou de ser gris, esqueceu a melancolía, e agora é de todas as cores. Unha terra de benvida, ambiciosa, con empresas que pasean o seu nome por todo