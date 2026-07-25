Unha Galicia que quere máis autogoberno e mira con ambición o futuro

Manuel Varela / Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

O actual presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o exmandatario socialista, Fernando González Laxe, danse a man diante dun cadro de Lugris no Parlamento de Galicia
O actual presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o exmandatario socialista, Fernando González Laxe, danse a man diante dun cadro de Lugris no Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

La Voz de Galicia reúne no Parlamento os presidentes Alfonso Rueda e Fernando González Laxe para repasar a evolución da autonomía e o estado actual do país, nun encontro recollido polos xornalistas Mario Beramendi e Manuel Varela

25 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Unha Galicia moderna que hai moito tempo deixou de ser gris, esqueceu a melancolía, e agora é de todas as cores. Unha terra de benvida, ambiciosa, con empresas que pasean o seu nome por todo

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete