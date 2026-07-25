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Pontón chama a ampliar a base social dun BNG que «é a esperanza deste país»

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI

GALICIA

PACO RODRÍGUEZ

Miles de persoas enchen a praza da Quintana nun Día da Patria no que a fronte nacionalista fixa as municipais como gran punto de partida para amosar que «o Bloque non ten teito» 

25 jul 2026 . Actualizado a las 14:02 h.

Miles de persoas encheron as rúas de Compostela para conmemorar un Día da Patria no que o BNG fixo un chamamento para ampliar a súa base social. «Temos as portas abertas para todas aquelas persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón; somos moitos e moitas, pero temos que ser máis; cada palabra conta, cada acción suma, cada persoa multiplica sabendo que o BNG é un proxecto para unir este país», proclamou a súa portavoz nacional, Ana Pontón, ante unha multitude entusiasta que enchía a praza da Quintana da capital galega.

No ecuador da lexislatura e ás portas dun ano no que se celebrarán eleccións xerais e municipais, o Bloque, que lidera a oposición en Galicia con 25 deputados, fixa no curto prazo o reto de amosar que segue crecendo electoralmente «e non ten teito», en palabras da súa líder.

«É o momento de seguir con rumbo certo e sen desviarnos do noso obxectivo de defensa inquebrantable de Galiza e da súa xente», subliñou, un sinal de identidade que converteu ao Bloque, dixo Pontón, no referente e na alternativa de todas as persoas que pensan que Galicia merece máis. «O BNG é a esperanza deste país», proclamou a portavoz do Bloque no seu discurso.

A líder nacionalista trasladou a idea de que está en marcha «un cambio imparable», o protagonizado por esa cidadanía que logrou a vitoria de Altri fronte a un PP «traidor», un cambio imparable, según Pontón, que aposta por un novo modelo de goberno que «confíe no país, no seu potencial e na súa xente, un goberno sen sucursalismos para que Galiza non sufra nunca máis a deslealdade e a submisión a Madrid», insistiu.

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Un modelo alternativo

Co obxectivo de dirixirse ao conxunto da sociedade galega, sexan ou non votantes nacionalistas, Pontón explicou con exemplos como sería ese goberno alternativo do Bloque capaz de mellorar a situación de Galicia, unha comunidade que, lexislatura tras lexislatura, segue confiando maioritariamente no modelo que representa o PP. A portavoz do Bloque falou dun goberno que poría a riqueza ao servizo da sociedade; que mude, argumentou, o espolio eólico por un modelo enerxético sustentable a favor da xente e do territorio; que cambie a eucaliptización por un monte multifuncional capaz de combater o lume; un goberno, dixo, que aposte por unha industria de vangarda baseada na ciencia; e, por último, que trate a vivenda como un dereito colocando a vida das persoas por diante da especulación ou que defenda as mulleres en lugar de aplaudir a quen as agrede.

«Galiza merece máis e imos conseguilo, paso a paso, concello a concello; imos facerlle ver á xente que hai unha maneira diferente de pensar e gobernar o país, poñendo ás persoas no centro como facemos onde gobernamos; por iso pídovos que saiamos a gañar, sen poñernos límites e demostraremos outra vez máis que hai un BNG imparable que é a esperanza deste país», recalcou, en contraposición a un Partido Popular que definiu como «desleal e traidor».

Críticas a Rueda

No seu dircurso no Día da Patria desde a Quintana, Pontón cargou con dureza contra o presidente da Xunta. «Rueda segue detrás da pancarta contra o galego, por iso mantén o decreto da vergoña e por iso non quere reunirse comigo para falar sobre o futuro da nosa lingua, porque a súa folla de ruta é clara: facer do galego unha lingua residual e impoñer o monolingüismo en castelán. Non o conseguirá porque enfronte hai unha sociedade cun inmenso orgullo de ter idioma propio», advertiu a portavoz nacional do Bloque.

Pontón non obviou o contexto estatal marcado pola crispación e a corrupción «crónica e sistémica» do bipartidismo e contrapuxo esa «nube rancia e tóxica» da política madrileña co traballo íntegro do BNG a través do deputado Nestor Rego e da senadora Carme da Silva, «con avances impensables e positivos para Galiza como a histórica transferencia da AP-9, as rebaixas nas peaxes ou a quita de catro mil millóns na débeda pública».