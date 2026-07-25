Día de Galicia: unha festa polisémica cunha gran mestizaxe
GALICIA
Nas rúas de Compostela mestúranse a oficialidade e os que reivindican a nación ante a mirada incrédula de milleiros de turistas25 jul 2026 . Actualizado a las 17:39 h.
A familia de Dos Hermanas que visita Santiago e fai cola para comprar anticipadamente lotería de Nadal na Porta Faxeira de Santiago acaba de cruzarse cun señor que se lles fai moi coñecido. Vírono moitas veces, pero non saben onde. Ata que un deles se dá conta de que saía pola televisión un día si e outro tamén. É Jordi Turull, independentista catalán e un dos rostros do procés que terminou encarcerado. Acompañado dun grupo de persoas, diríxese á manifestación do Bloque na Alameda, porque é un dos invitados da fronte nacionalista, que celebra o Día da Patria mentres miles de turistas celebran que están de vacacións e que, por fin, poden visitar Compostela. Hai moitas formas de conmemorar a festividade de Galicia: como peregrino, cos pés cheos de bochas; como adolescente, cunha resaca de mil demos; como representante público, vestindo as mellores galas; como pai ou avó, comprando unha bandexa de pasteis para a comida familiar. É o que ten Santiago cada 25 de xullo, que non se sabe ben se é que hai unha gran voda ou unha gran revolución popular; o aire domingueiro e o aire soviético mestúranse nese ir e vir de gravatas e bandoleiras, con xigantes e cabezudos de fondo e co cheiro a polbo e a pementos de Padrón.
Desa ensalada, capaz de mesturar os máis variados ingredientes, sae algo estraño e á vez marabilloso porque, nun ambiente de ruído e calma á vez, durante unhas horas, especies de diferentes hábitats son capaces de convivir nun espazo ben reducido; corredores, peregrinos, militares, independentistas, concelleiros, deputados, camareiros, músicos, artistas, vendedores da rúa, carteiristas… Mentres unha familia manchega pide unha ración de navallas na rúa do Franco, Pontón pide outra de autogoberno desde A Quintana, con toda clase de condimentos, horas despois de que a oficialidade se dese unha boa enchente diso que chaman sentidiño, que non se sabe moi ben que clase de alimento é, pero que ao parecer garante a estabilidade e a rectitude a quen emprende o camiño verdadeiro. Unha festa de Galicia que deixa outro ano a mellor das leccións: que cada un a celebre como lle pete.