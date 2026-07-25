Santalices reclama en la ofrenda al Apóstol unidade polo galego, financiación equilibrada e firmeza contra a corrupción

1/14 Un momento da Ofrenda. Xoán A. Soler 2/14 O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, saúda o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto, no Obradoiro Xoán A. Soler 3/14 Autoridades na praza do Obradoiro diante do pazo de Raxoi. Xoán A. Soler 4/14 De esquerda a dereita, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijoo; o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; e o delegado do Goberno, Pedro Blanco. Xoán A. Soler 5/14 Un momento dos actos no Obradoiro. Xoán A. Soler 6/14 Xoán A. Soler 7/14 Un momento da Ofrenda. Xoán A. Soler 8/14 Os actos no interior da catedral. Xoán A. Soler 9/14 Miguel Santalices, durante a Ofrenda. Xoán A. Soler 10/14 Xoán A. Soler 11/14 Xoán A. Soler 12/14 Xoán A. Soler 13/14 Xoán A. Soler 14/14 Xoán A. Soler

Un año más el grupo de gastadores de la Brilat abrió camino a los miembros de la Armada, el Ejército del Aire y Espacio y a los soldados de infantería de la Brilat para formar en la plaza del Obradoiro. Allí frente a los miembros del Gobierno gallego, concejales y diputados aguardaron la llegada del delegado regio, a quien también esperaban el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno Galicia, Pedro Blanco; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Y un año más, y ya van cuatro, fue el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, quien se encargó de realizar la ofrenda al Apóstol en nombre de Felipe VI durante la misa en su honor en el Día de Galicia. Tras mandar un mensaje de solidaridad a los damnificados de los incendios de Almería, Ávila y Madrid, aprovechó para encomendarse al Apóstol y pedirle protección frente a estos desastres naturales: «Acompaña na súa dor e dálles forza a todos os que en Almería, en Ávila e Madrid sofren a traxedia dos incendios e protexe as nosas fragas dos desastres do lume». No olvidó tampoco rogar por las víctimas del terremoto de Venezuela y por los que sufren desigualdades.

Pero más allá de eso apeló a la unidad y cooperación que enseña el Camino. Tanto para lograr «un pacto que nos comprometa a todos coa nosa lingua, como símbolo de identidade, e que nos fai ser o que somos» -en referencia a la batería de medidas presentada recientemente por la Xunta para lograr un consenso en relación a la protección del idioma gallego- como para que impere un modelo de financiación equilibrado «e non discriminatorio, no que se prioricen as necesidades reais das persoas por riba dos territorios». Y destacó el desafío común de recuperar la confianza perdida «por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción». E incluso evocó la frase de Adolfo Suárez cuando dijo que «a política é servir aos demáis, non servirse dos demáis». En una línea semejante abierta a interpretaciones se expresó el arobispo de Santiago, Francisco Prieto, al reconocer «tesoro que es la dignidad inviolable de toda persona» y apuntar que «frente a la ambición de ocupar los primeros puestos, la disponibilidad para hacerse servidor de todos».

Además de pedir protección para la emigración gallega, Santalices recordó también que «Galicia segue sendo un pobo acolledor para todos aqueles que queren contribuír ao seu crecemento». En un mundo en constante cambio como el actual, instó a blindarse frente «a ameaza dos totalitarismos tecnolóxicos», apelando a impulsar «unha transformación dixital responsable».

Además de recordar a Otero Pedrayo, en el 50 aniversario de su muerte, y mencionar la peregrinación realizada por el galeguista y otros miembros de la Xeración Nós en 1926 por el Camiño dos Arrieiros descrito por Domingo Fontán, aprovechó para invitar al rey Felipe VI y al papa León a regresar a Compostela el año que viene. Por el Año Santo.