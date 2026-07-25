Santalices reclama na ofrenda ao Apóstolo unidade polo galego, financiación equilibrada e firmeza contra a corrupción
GALICIA
O presidente do Parlamento aproveitou para pedirlle a Santiago protección fronte aos incendios e amosou solidariedade cos afectados polos mecos de Almería, Madrid e25 jul 2026 . Actualizado a las 13:54 h.
Un ano máis o grupo de gastadores da Brilat abriu camiño aos membros da Armada, do Exército do Aire e do Espazo e aos soldados de infantería da Brilat para formar na praza do Obradoiro. Alí, fronte aos membros do Goberno galego, concelleiros e deputados, aguardaron a chegada do delegado rexeo, a quen tamén esperaban o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. E un ano máis, e xa van catro, foi o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, quen se encargou de realizar a ofrenda ao Apóstolo en nome de Felipe VI durante a misa na súa honra no Día de Galicia. Tras mandar unha mensaxe de solidariedade aos damnificados dos incendios de Almería, Ávila e Madrid, aproveitou para encomendarse ao Apóstolo e pedirlle protección fronte a estes desastres naturais: «Acompaña na súa dor e dálles forza a todos os que en Almería, en Ávila e Madrid sofren a traxedia dos incendios e protexe as nosas fragas dos desastres do lume». Non esqueceu tampouco rogar polas vítimas do terremoto de Venezuela e polos que sofren desigualdades. E deles tamén se acordou o arzebispo de Santiago, Francisco José Prieto, quen calificou os lumes coma unha lacra.
Pero máis máis alá diso apelou á unidade e cooperación que ensina o Camiño. Tanto para acadar «un pacto que nos comprometa a todos coa nosa lingua, como símbolo de identidade, e que nos fai ser o que somos» —en referencia á batería de medidas presentada recentemente pola Xunta para lograr un consenso en relación á protección do idioma galego— como para que impere un modelo de financiamento equilibrado «e non discriminatorio, no que se prioricen as necesidades reais das persoas por riba dos territorios». E destacou o desafío común de recuperar a confianza perdida «por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción». E mesmo evocou a frase de Adolfo Suárez cando dixo que «a política é servir aos demais, non servirse dos demais». Nunha liña semellante aberta a interpretacións expresouse o arcebispo de Santiago ao recoñecer o tesouro que é a dignidade inviolable de toda persoa e apuntar que fronte á ambición de ocupar os primeiros puestos, a dispoñibilidade para facerse servidor de todos.
Ademais de pedir protección para a emigración galega, Santalices lembrou tamén que «Galicia segue sendo un pobo acolledor para todos aqueles que queren contribuír ao seu crecemento». Nun mundo en constante cambio como o actual, instou a blindarse fronte «á ameaza dos totalitarismos tecnolóxicos», apelando a impulsar «unha transformación dixital responsable».
Ademais de lembrar a Otero Pedrayo, no 50 aniversario da súa morte, e mencionar a peregrinación realizada polo galeguista e outros membros da Xeración Nós en 1926 polo Camiño dos Arrieiros descrito por Domingo Fontán, aproveitou para convidar ao rei Felipe VI e ao papa León a regresar a Compostela o ano que vén. Pola Anos Santo.