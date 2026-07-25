A luz que nunca se apaga
GALICIA
Trátase dunha das mellores artistas musicais contemporáneas. Un deses nomes propios que transcenden as modas pasaxeiras e fican gravados no imaxinario colectivo. O éxito de Luz Casal non é froito do azar nin de estratexias de mercadotecnia efémeras; é o resultado maduro de moitas circunstancias aliñadas, onde destacan, por riba de todo, crer firmemente nun proxecto persoal e manter un traballo constante, honesto e coherente ao longo de décadas. Hoxe, Luz é xa unha icona indiscutible da música feita no Estado, unha figura valorada pola crítica máis esixente, recoñecida a nivel internacional con prestixiosos galardóns e, quizais o máis importante, querida por todo o mundo. Ela posúe esa rara virtude de conectar co público desde a autenticidade, unindo xeracións enteiras baixo unha mesma emoción.
A súa carreira musical, que comeza de ben noviña cunha vocación inquebrantable, atopa un punto de xiro fundamental no ano 1981, cando participou no mítico directo do grupo de rock Leño, a banda liderada polo tamén admirado e lendario Rosendo Mercado. Aquela colaboración non foi unha simple anécdota. Luz chamou a atención de moitas e moitos naquela pequena pero importante achega vocal. Nun ambiente eminentemente masculino e rudo como o do rock urbano da época, a súa presenza e a súa impactante voz brillaron con luz propia.
Dende esa faísca rockeira comeza a súa carreira en solitario, un camiño que, pouco a pouco pero con firmeza, iría collendo forma e madurando. Luz Casal soubo evolucionar sen perder a súa esencia, transitando con mestría desde os sons máis duros dos seus primeiros discos cara a baladas desgarradoras e eternas que hoxe forman parte da banda sonora das nosas vidas.
A súa traxectoria ensínanos que a verdadeira grandeza se constrúe co tempo, respectando o oficio e o público. Luz Casal non só é unha voz prodixiosa; é o reflexo da tenacidade, unha muller que superou atrancos persoais e profesionais sempre coa música como bandeira. Por todo isto, a súa figura segue medrando e constitúe hoxe un referente de dignidade artística e un auténtico patrimonio cultural vivo.
Máis alá do seu repertorio en castelán, resulta imprescindible subliñar o vencello de Luz Casal coa nosa lingua, interpretando pezas maxistrais desde a perspectiva da poética e da tradición galega. Por unha banda, a sobrecolledora versión do poema Negra sombra de Rosalía de Castro, musicado por Xoán Montes, que Luz gravou para o histórico álbum A Irmandade das Estrelas de Carlos Núñez. E, por outra, o abrazo á nosa música popular a través de Camariñas, un tema de orixe tradicional que interpretou maxistralmente cos arranxos de Luar na Lubre, participando no memorable disco Ao vivo, gravado no Teatro Colón da Coruña. Sen dúbida, trátase de composicións dunha beleza extraordinaria que, coa fondura da voz de Luz e as sonoridades da nosa terra, se converten, se cabe, en obras aínda máis inmortais.