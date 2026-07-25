Luz Casal, galardonada con el Premio Fernández Latorre

Luz Casal, la semana pasada en la terraza interior del hotel Santo Mauro, en Madrid. VÍTOR MEJUTO

El Patronato de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, constituido en Jurado para fallar el LXVIII Premio Fernández Latorre, instituido en memoria del fundador de La Voz de Galicia, ha acordado, por unanimidad, conceder el Premio Fernández Latorre en su edición del 2026, dotado con 10.000 euros, a Luz Casal Paz.

El Jurado valoró en el fallo la intensa relación de la artista musical con Galicia, donde nació y a la que se siente unida por raíz y vinculación. Su larga carrera la ha encumbrado como referencia de varias generaciones, tanto en España como en Francia y otros países, donde alcanzó el éxito en varios estilos, desde los más volcados en el pop y el rock a los más intimistas y melódicos.

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La alta difusión que ha adquirido como cantante durante décadas, junto con otras cualidades personales, la han convertido en una de las figuras contemporáneas que más proyección positiva le dan a la Comunidad. Muchas composiciones de todas sus etapas musicales forman parte del patrimonio cultural del público.

También ha destacado por valores como la solidaridad y la entereza. Tras haber superado graves dificultades de salud, volvió a los escenarios con una actitud ejemplar ante los infortunios de la vida, y durante la pandemia tomó la iniciativa de hacer más de dos mil llamadas telefónicas para hablar con pacientes desconocidos y darles ánimo en su soledad. Otro ejemplo de sus valores humanos es la organización del Festival de la Luz, en su Boimorto natal, donde anualmente ofrece un espectáculo de alto nivel musical y dedica las recaudaciones a causas benéficas, gracias a lo cual ha donado desde su inicio más de un millón de euros.

Su altura artística y su calidad humana han sido reconocidas con numerosos galardones, como la medalla Castelao, la de las Artes y las Letras de Francia, y las de París y Madrid. Es hija predilecta de Boimorto y en el 2025 el rey Felipe VI le otorgó el título de marquesa de Luz y Paz.

Constituyeron el Jurado las siguientes personas: Lois Blanco Penas, presidente de la Fundación; Roberto Blanco Valdés, vicepresidente; Manuel Areán Lalín, secretario; José Arnau Sierra, Salomé Fernández-San Julián Martínez, José Francisco Sánchez Sánchez, José Luis Vázquez Mariño y Luciano Vidán Martínez, vocales; y Xosé Luís Vilela Conde, patrono y director de la Fundación.