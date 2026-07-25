La homologación de títulos de cientos de arquitectos argentinos en España, en un limbo jurídico

Cecilia Valdez
cecilia valdez BUENOS AIRES / E. LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

ALBERTO LÓPEZ

Más de 500 profesionales denuncian graves irregularidades en relación con sus titulaciones y los trámites que se les piden

26 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tanto Yamila González como Agostina Buzzo llegaron a España con la ilusión de trabajar en el campo en el que se habían formado, pero hoy no solo tienen en suspenso ese sueño, sino que prácticamente

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