Créditos para preparar la vida en libertad

VÍTOR MEJUTO

Cuenta Mónica, interna en la cárcel de Teixeiro, que hay dos objetos que le ayudan a combatir mejor la soledad que conlleva la privación de libertad. «Son la televisión, porque tengo que saber lo que ocurre ahí fuera para cuando salga, y el reloj», explica. La noción del tiempo, admite, cambia desde el primer momento en que se ingresa en prisión, pero ese tiempo, que en ocasiones se hace eterno, se ha convertido también en su gran aliado para preparar el regreso a la libertad. «Fuera es difícil encontrar el momento, pero aquí me concentro y consigo estudiar al menos dos horas al día», explica la mujer, con el pelo rapado al cero y atuendo deportivo.

Lleva tres años estudiando Criminología y está a punto de terminar. Al ser graduada en Derecho ya tiene convalidadas algunas de las asignaturas y ahora ha decidido matricularse en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de aquellas materias que más le interesan. «En una acabo de sacar un ocho», desvela entusiasmada.

VÍTOR MEJUTO

No tiene claro si se ve ejerciendo como criminóloga, pero asegura que la carrera le interesa, sobre todo, «porque es algo que vives en tus propias carnes al estar en prisión». Cada asignatura que supera le permite sumar créditos a su expediente, y también a su preparación de la vida en libertad. «Porque formarse es muy importante para el día de mañana», confirma Mónica.

Los internos no disponen de acceso a internet, pero además de una biblioteca, el centro penitenciario de Teixeiro cuenta con un aula específica para los 36 internos que están matriculados en la UNED.

Allí reciben el temario de las asignaturas, y también el asesoramiento de profesores que acuden al centro todas las semanas. «La soledad te puede matar y estar ocupada es lo mejor aquí dentro», admite Mónica. Ella no solo estudia. Trabaja como cabo de cocina, ha completado varios cursos —como los de carretillera y de apiladora—, y cuando se realizó esta visita estaba a punto de pasar tres días en Corrubedo con algunos de sus compañeros.

Admite que sus inicios en la prisión no fueron fáciles, pero su trayectoria como interna se ha vuelto brillante. «Trabajando los días me vuelan, y me siento toda una privilegiada», comenta antes de agradecer la privacidad y la comodidad —dentro de los estándares penitenciarios— de la que disfruta en el módulo Nelson Mandela, una estancia mixta en la que dispone de una celda individual. Lo cuenta mientras observa el esférico plateado que lleva en su mano izquierda. Acaban de dar las seis de la tarde y ha salido a descansar tras participar en la charla inaugural de los cursos de verano que la UNED impartió la semana pasada en el centro penitenciario. Esas formaciones llevan celebrándose 14 años y este año contaron con 98 matriculados. «Me parece muy interesante la experiencia de venir aquí y compartir espacio con los internos», coincidían a la entrada dos estudiantes externas que decidieron matricularse en el curso.

Minutos después, tras superar los estrictos controles de seguridad y tras tomar asiento en el auditorio cubierto de ladrillo visto, las dos alumnas corroboraban esa primera impresión. A su lado, un centenar de internos que se matricularon en el curso escuchaban las primeras intervenciones. «Esta es una verdadera oportunidad para que las personas privadas de libertad abran horizontes y para que se fortalezca su dignidad», aseguró el director del centro penitenciario, José Ángel Vázquez.

Un debate muy vivo

Tras las autoridades —estaban presentes el director de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente, la directora de la UNED en A Coruña, Ana Mónica Novo y la responsable del curso, Elena Maculan— llegó el turno de los ponentes. La primera fue Rosa Rodríguez, asesora de Instituciones Penitenciarias, que abordó el sesgo masculino con el que se trata la salud mental en prisión.

«Las mujeres tienen más posibilidad de sufrir violencia y también presentan tasas de suicidio más altas», exponía abriendo el debate a los allí presentes. «Yo creo que debería haber un psiquiatra aquí, llevo dos años sin cita», lamentaba una reclusa. «Pues yo en el módulo», relataba otro. El debate era cada vez más vivo y fue a más en la segunda charla, en la que María Berta Rodríguez, del Imelga, habló del consumo de sustancias y de cómo se tienen en cuenta en las evaluaciones periciales.

«Hablemos de drogas», empezaba. «Venga, va», respondían varios internos al unísono. Como explicaba Miguel Ángel y confirmaba Mónica, el horizonte de la reinserción social se amplía con la cultura y el conocimiento.

«De la cárcel se sale con menos posibilidad de reincidencia»

El receso entre ambas charlas permite conversar con el director de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente, que viajó desde Madrid para asistir a la inauguración de los cursos. «Esta actividad es la constatación de que los internos tienen garantizados todos sus derechos, también el de la educación», explica tras subrayar que los cursos también son una oportunidad única para acercar las prisiones a la sociedad. «Trabajamos para tener las mejores cárceles posibles y la educación y el trabajo hacen que la cárcel sea solo una etapa», añade Vicente, que recuerda que de prisión se sale «con menos posibilidad de reincidencia». Los datos lo confirman: tras salir, el 80 % de los internos no regresa a las celdas.